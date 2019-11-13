Вторая вице-спикер сената Боливии взяла на себя обязанности президента

Конституционный суд Боливии одобрил решение второго вице-спикера сената Жанин Аньес стать исполняющей обязанности президента. Согласно Конституции, теперь в течение 90 дней в стране должны назначить выборы

Жанин Аньес в центре (Фото: Marco Bello / Reuters)

Вторая вице-спикер сената Жанин Аньес назвала себя исполняющей обязанности президента Боливии, после того как экс-глава государства Эво Моралес подал в отставку. Об этом она заявила во время выступления в боливийском парламенте. Трансляция велась в YouTube сената.

«Я немедленно беру на себя обязанности главы государства в соответствии с Конституцией», — сказала Аньес.

Переход полномочий к ней одобрил Конституционный суд Боливии. Как отмечается в заявлении, поскольку необходимость передачи власти в республике была вызвана отсутствием президента, для этой процедуры «не нужно ни принятие закона, ни решение парламента».

Как отмечает издание Los Tiempos, 169 статья Конституции, на которую ссылалась Аньес, объявляя о своем решении, позволяет вице-президенту занять место главы государства при его отсутствии, а если его нет, тогда эта должность переходит к председателю сената. «В последнем случае новые выборы будут назначены в течение максимум 90 дней», — цитирует издание документ.