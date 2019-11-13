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Отставка Моралеса ,  
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Вторая вице-спикер сената Боливии взяла на себя обязанности президента
Конституционный суд Боливии одобрил решение второго вице-спикера сената Жанин Аньес стать исполняющей обязанности президента. Согласно Конституции, теперь в течение 90 дней в стране должны назначить выборы
Жанин Аньес в центре (Фото: Marco Bello / Reuters)

Вторая вице-спикер сената Жанин Аньес назвала себя исполняющей обязанности президента Боливии, после того как экс-глава государства Эво Моралес подал в отставку. Об этом она заявила во время выступления в боливийском парламенте. Трансляция велась в YouTube сената.

«Я немедленно беру на себя обязанности главы государства в соответствии с Конституцией», — сказала Аньес.

Переход полномочий к ней одобрил Конституционный суд Боливии. Как отмечается в заявлении, поскольку необходимость передачи власти в республике была вызвана отсутствием президента, для этой процедуры «не нужно ни принятие закона, ни решение парламента».

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Как отмечает издание Los Tiempos, 169 статья Конституции, на которую ссылалась Аньес, объявляя о своем решении, позволяет вице-президенту занять место главы государства при его отсутствии, а если его нет, тогда эта должность переходит к председателю сената. «В последнем случае новые выборы будут назначены в течение максимум 90 дней», — цитирует издание документ.

Моралес, бежавший в Мексику, назвал такое решение «самым коварным и ужасным ударом в истории». «Сенатор от правых назвала себя главой сената, а затем исполняющим обязанности президента Боливии без законодательного кворума, окруженная группой сообщников, а также поддерживаемая вооруженными силами и полицией, которые подавляют народ», — написал Моралес в Twitter.

Из других государств в качестве исполняющей обязанности президента Аньес признала Бразилия. По словам министра иностранных дел Эрнесту Араужу, она заняла вакантное место главы сената, и, в соответствии с Конституцией, таким образом занимает кресло президента» (цитата по O Tempo). Тогда как венесуэльский президент Николас Мадуро в Twitter призвал армию Боливии «восстановить конституционный порядок». «Ваш единственный главнокомандующий — это Эво Моралес Айма»,  — заключил Мадуро.

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Моралес заявил о своей отставке 10 ноября после того, как этого потребовала армия страны. По его словам, он решил покинуть пост, чтобы «устроившие переворот лидеры оппозиции перестали сжигать дома простых людей». Кроме него, от должностей отказались несколько министров, глава таможенной службы, несколько сенаторов.

Кризис в Боливии начался после победы Моралеса на президентских выборах. Оппозиция посчитала, что во время голосования были допущены нарушения. В итоге в стране начались протесты, в ходе которых на сторону оппозиционеров начали переходить сотрудники полиции.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Боливия, президент, протесты
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