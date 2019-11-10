Президент Боливии ушел в отставку после требования армии

завершились победой Моралеса. Однако оппозиция посчитала, что во время голосования были допущены нарушения. Начались акции протеста, в ходе которых на сторону оппозиции стали переходить сотрудники полиции.
В результате 10 ноября Организация американских государств, присылавшая наблюдателей на выборы, также заявила о допущенных нарушениях. Моралес после этого заявил, что согласен на новые выборы и отставку руководства ЦИК. Однако оппозиция потребовала его отставки и отказа от участия в новой избирательной кампании.
Эво Моралес впервые стал президентом в 2006 году и с тех пор дважды переизбирался на этот пост.
В июле этого месяца Моралес приезжал в Москву и встречался с президентом России Владимиром Путиным.
В Боливии с 2016 года работает компания «Росатом», которая начала строить там Центр ядерных исследований и технологий. Проект оценивался в $300 млн. Предполагалось, что центр будет оснащен реакторной установкой на базе исследовательского водо-водяного реактора номинальной мощностью до 200 кВт, многоцелевой экспериментальной гамма-установкой, а также циклотронно-радиофармакологическим комплексом. Ввод в эксплуатацию первых объектов центра был запланирован на 2019 год. Проектный срок службы центра составляет 50 лет. По истечении этого срока реактор может быть модернизирован для продления эксплуатации.
В июле «Росатом» и Минэнерго Боливии подписали в четверг в Москве меморандум о взаимопонимании по развитию литиевой промышленности. Речь шла о возможности совместной работы по разведке и разработке литиевых месторождений, обмену информацией и проведению научных исследований в сфере добычи и производства лития и литиевых продуктов, сообщал «Росатом».
Также в Боливии разрабатывает два газовых месторождения Газпром, а в 2019 году в ходе визита президента Моралеса в Москву компания «Акрон» договорилась о сотрудничестве с боливийской нефтегазовой компанией YPFB, которая поставляет газ на заводы бразильской Petrovas, которые планирует купить «Акрон». Достигнутые договоренности предусматривали поставку 2,2 млн куб. м газа в сутки на завод удобрений в штате Мату-Гросу-ду-Сул (Бразилия) начиная с 2023 года в течение 20 лет.
Рассчитывали получить контракты там также РЖД и «Силовые машины».
Владимир Путин по итогам переговоров с Моралесом говорил о том, что российские компании «готовы подключиться к инфраструктурным проектам на территории Боливии, в частности к проекту расширения аэропорта в городе Санта-Крус с перспективой создания на его основе крупного логистического центра, а также к строительству межокеанского железнодорожного коридора».
Также российский президент говорил о перспективах сотрудничество в области сельского хозяйства. Речь, например, шла о поставке на российский рынок боливийской говядины.