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Политика ,  
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Президент Боливии ушел в отставку после требования армии
Покинувший столицу Эво Моралес обвинил оппозицию в попытке переворота. Экс-глава государства выразил надежду на то, что его противники «перестанут жечь дома простых людей»
Фото: Juan Karita / AP

Президент Боливии Эво Моралес объявил об уходе в отставку. Такое решение он принял после того, как армия потребовала его ухода, а сам глава государства на самолете улетел из столицы, сообщает издание El Deber.

О своей отставке Моралес заявил уже после отъезда из столицы в провинцию Кочабамба. По его словам, решение покинуть свой пост он принял для того, чтобы «устроившие переворот лидеры оппозиции перестали сжигать дома простых людей». При этом Моралес пообещал не отказываться от борьбы.

Ранее издание Pagina Siete сообщало о том, что экипаж президентского самолета запрашивал разрешение на вход в воздушное пространство Аргентины.

Параллельно о своих отставках заявили несколько министров, глава таможенной службы. Решили сдать свои мандаты и несколько известных сенаторов.

Ранее к отставке Моралеса призвал командующий боливийской армией Уильямс Калиман. Он заявил, что президенту следует уйти ради будущего страны.

завершились победой Моралеса. Однако оппозиция посчитала, что во время голосования были допущены нарушения. Начались акции протеста, в ходе которых на сторону оппозиции стали переходить сотрудники полиции.

В результате 10 ноября Организация американских государств, присылавшая наблюдателей на выборы, также заявила о допущенных нарушениях. Моралес после этого заявил, что согласен на новые выборы и отставку руководства ЦИК. Однако оппозиция потребовала его отставки и отказа от участия в новой избирательной кампании.

Эво Моралес впервые стал президентом в 2006 году и с тех пор дважды переизбирался на этот пост.

В июле этого месяца Моралес приезжал в Москву и встречался с президентом России Владимиром Путиным.

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В Боливии с 2016 года работает компания «Росатом», которая начала строить там Центр ядерных исследований и технологий. Проект оценивался в $300 млн. Предполагалось, что центр будет оснащен реакторной установкой на базе исследовательского водо-водяного реактора номинальной мощностью до 200 кВт, многоцелевой экспериментальной гамма-установкой, а также циклотронно-радиофармакологическим комплексом. Ввод в эксплуатацию первых объектов центра был запланирован на 2019 год. Проектный срок службы центра составляет 50 лет. По истечении этого срока реактор может быть модернизирован для продления эксплуатации.

В июле «Росатом» и Минэнерго Боливии подписали в четверг в Москве меморандум о взаимопонимании по развитию литиевой промышленности. Речь шла о возможности совместной работы по разведке и разработке литиевых месторождений, обмену информацией и проведению научных исследований в сфере добычи и производства лития и литиевых продуктов, сообщал «Росатом».

Также в Боливии разрабатывает два газовых месторождения Газпром, а в 2019 году в ходе визита президента Моралеса в Москву компания «Акрон» договорилась о сотрудничестве с боливийской нефтегазовой компанией YPFB, которая поставляет газ на заводы бразильской Petrovas, которые планирует купить «Акрон». Достигнутые договоренности предусматривали поставку 2,2 млн куб. м газа в сутки на завод удобрений в штате Мату-Гросу-ду-Сул (Бразилия) начиная с 2023 года в течение 20 лет.

Рассчитывали получить контракты там также РЖД и «Силовые машины».

Владимир Путин по итогам переговоров с Моралесом говорил о том, что российские компании «готовы подключиться к инфраструктурным проектам на территории Боливии, в частности к проекту расширения аэропорта в городе Санта-Крус с перспективой создания на его основе крупного логистического центра, а также к строительству межокеанского железнодорожного коридора».

Также российский президент говорил о перспективах сотрудничество в области сельского хозяйства. Речь, например, шла о поставке на российский рынок боливийской говядины.

Авторы: Артем Филипенок, Тимофей Дзядко
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