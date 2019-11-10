Президент Боливии ушел в отставку после требования армии

Покинувший столицу Эво Моралес обвинил оппозицию в попытке переворота. Экс-глава государства выразил надежду на то, что его противники «перестанут жечь дома простых людей»

Фото: Juan Karita / AP

Президент Боливии Эво Моралес объявил об уходе в отставку. Такое решение он принял после того, как армия потребовала его ухода, а сам глава государства на самолете улетел из столицы, сообщает издание El Deber.

О своей отставке Моралес заявил уже после отъезда из столицы в провинцию Кочабамба. По его словам, решение покинуть свой пост он принял для того, чтобы «устроившие переворот лидеры оппозиции перестали сжигать дома простых людей». При этом Моралес пообещал не отказываться от борьбы.

Ранее издание Pagina Siete сообщало о том, что экипаж президентского самолета запрашивал разрешение на вход в воздушное пространство Аргентины.

Параллельно о своих отставках заявили несколько министров, глава таможенной службы. Решили сдать свои мандаты и несколько известных сенаторов.

Ранее к отставке Моралеса призвал командующий боливийской армией Уильямс Калиман. Он заявил, что президенту следует уйти ради будущего страны.