Уличные протесты в Боливии после отставки Моралеса. Фоторепортаж

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 64,2 (+0,35) Quote, 12:12
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 70,67 (+0,25) Quote, 12:12
HBO запланировал снять новый эпизод сериала «Друзья» Общество, 12:37 Научная фантастика наших дней: читаем рассказы Стиль, 12:36 ФСБ задержала начальника ростовского главка ФСИН Общество, 12:35 Тунберг отправится из США в Испанию на конференцию ООН на катамаране Общество, 12:18 Умная кухня: пар, сувид и здоровая еда РБК и Electrolux, 12:15 На Урале бывшего судью объявили в розыск за педофилию Общество, 12:07 От кактуса до кокоса: как выбрать идеальный матрас Недвижимость, 12:03 Какие риски учесть при консолидации бизнеса Pro, 12:02 Секонд-хенды: выгодно, экологично и безопасно Pink, 12:01 «Яндекс» оценил покупки россиян на распродаже в китайский День холостяка Бизнес, 12:00 Лучший бомбардир сборной Испании по футболу объявил о завершении карьеры Спорт, 11:51 Максимальный размер декретных выплат в 2020 году составит 322 тыс. руб. Общество, 11:47 Роскошь и инвестиции: как состоятельные люди вкладывают в себя и будущее РБК и Райффайзенбанк, 11:45 Минфин объявил о планах сокращения доли доллара в ФНБ Финансы, 11:44
Общество ,  
0 
Уличные протесты в Боливии после отставки Моралеса. Фоторепортаж
Протесты в Боливии не утихли после отставки президента Эво Моралеса. На улицах страны продолжаются столкновения полиции, противников бывшего главы государства и сторонников новой власти
Фото: Henry Romero / Reuters
В поддержку Эво Моралеса выступает его традиционный электорат — беднейшие слои населения, крестьяне, члены возглавляемой им социалистической партии
Фото: David Mercado / Reuters
Крестьяне и фермеры не признают новую власть в лице второго вице-спикера сената Жанин Аньес. Стоящие на стороне Моралеса профсоюзы объявили о мобилизации сторонников и грозят заблокировать все дороги в стране
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters
На фоне политического кризиса о поддержке Моралеса заявила федерация профсоюзов производителей коки. Моралес до прихода к власти сам несколько лет возглавлял профсоюз фермеров, выращивающих коку
Фото: David Mercado / Reuters
В поддержку новой власти также выступают массовые общественные движения. Участники молодежного движения сопротивления «Кочала» отметили приход Аньес к власти запуском фейерверков и гуляньями
Фото: Marco Bello / Reuters
Сторонники и противники Моралеса строят на улицах баррикады
Фото: David Mercado / Reuters
Полиция пытается остановить уличные протесты, используя слезоточивый газ, дубинки и водометы
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters
С 10 ноября, когда Эво Моралес ушел в отставку, в стране в протестах погибли по меньшей мере семь человек, 400 человек пострадали. В отдельных случаях участники столкновений применяли оружие
Фото: Marco Bello / Reuters
Силы полиции пытаются остановить волну демонстраций сторонников Моралеса в столице страны Ла-Пасе. Они блокируют улицы, по которым идут протестующие
Фото: Luisa Gonzalez / Reuters
На фоне беспорядков в стране участились случаи грабежей и вандализма. Власти США эвакуируют из страны семьи дипломатов ради их безопасности, туристам рекомендовано отказаться от поездок в страну
Фото: Marcelo Perez del Carpio / Bloomberg
К наведению порядка на улицах вместе с полицией приступила армия страны, поддержавшая противников Моралеса. Командующий армией Вильям Калиман, требовавший ухода президента страны, заявил о выводе солдат на улицу для поддержки сил правопорядка
Теги: мультимедиа, Боливия, Эво Моралес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter