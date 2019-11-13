Уличные протесты в Боливии после отставки Моралеса. Фоторепортаж

Протесты в Боливии не утихли после отставки президента Эво Моралеса. На улицах страны продолжаются столкновения полиции, противников бывшего главы государства и сторонников новой власти

В поддержку Эво Моралеса выступает его традиционный электорат — беднейшие слои населения, крестьяне, члены возглавляемой им социалистической партии

Крестьяне и фермеры не признают новую власть в лице второго вице-спикера сената Жанин Аньес. Стоящие на стороне Моралеса профсоюзы объявили о мобилизации сторонников и грозят заблокировать все дороги в стране

На фоне политического кризиса о поддержке Моралеса заявила федерация профсоюзов производителей коки. Моралес до прихода к власти сам несколько лет возглавлял профсоюз фермеров, выращивающих коку

В поддержку новой власти также выступают массовые общественные движения. Участники молодежного движения сопротивления «Кочала» отметили приход Аньес к власти запуском фейерверков и гуляньями

Сторонники и противники Моралеса строят на улицах баррикады

Полиция пытается остановить уличные протесты, используя слезоточивый газ, дубинки и водометы

С 10 ноября, когда Эво Моралес ушел в отставку, в стране в протестах погибли по меньшей мере семь человек, 400 человек пострадали. В отдельных случаях участники столкновений применяли оружие

Силы полиции пытаются остановить волну демонстраций сторонников Моралеса в столице страны Ла-Пасе. Они блокируют улицы, по которым идут протестующие

На фоне беспорядков в стране участились случаи грабежей и вандализма. Власти США эвакуируют из страны семьи дипломатов ради их безопасности, туристам рекомендовано отказаться от поездок в страну