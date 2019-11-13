Моралес заявил о готовящемся на него покушении в Боливии

Моралес заявил о готовящемся на него покушении в Боливии

Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил по прилету в Мексику, что на родине планировалось покушение на его жизнь. Об этом он написал в своем Twitter.

Моралес отметил, что одному из сотрудников безопасности предложили сумму в размере $50 тыс. за помощь в выдаче бывшего главы государства его преследователям.

Накануне экс-президент Боливии Эво Моралес приземлился в Мексике, которая предоставила ему политическое убежище. По словам Моралеса, решение мексиканских властей предоставить убежище «спасло ему жизнь».

10 ноября Моралес объявил об отставке в связи с массовыми протестами и переходом армии на сторону митингующих. Обострение внутриполитической ситуации произошло после президентских выборов осенью 2019 года. Оппозиция не признала их итоги, заявив о множестве фальсификацией в ходе голосования. После своей отставки Моралес покинул страну.