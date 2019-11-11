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Отставка Моралеса ,  
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Трамп назвал отставку Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа
По мнению Трампа, отставка президента Боливии является значимым моментом для демократии Западного полушария. Это событие в скором времени даст боливийскому народу шанс на то, чтобы его услышали, считает он
Дональд Трамп (Фото: John Bazemore / AP)

Президент США Дональд Трамп назвал отставку своего боливийского коллеги Эво Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Эти события посылают мощный сигнал нелегитимным режимам в Венесуэле и Никарагуа о том, что демократия и воля народа всегда одерживают победу», — сказал он.

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Моралес оставил Боливию без ориентира

Трамп также заявил, что отставка Моралеса является значимым моментом для демократии Западного полушария. По его словам, это событие прокладывает путь для боливийского народа, чтобы его голос услышали. Американский лидер добавил, что США одобряют требование свободы со стороны жителей Боливии и приветствуют местных военных, которые соблюдают клятву защищать не только одного человека, но и Конституцию.

10 ноября Моралес заявил об отставке с поста президента Боливии. Этому предшествовало несколько недель протестов, а также требование армии о его уходе. В конце октября Моралес победил на президентских выборах, однако оппозиция обвинила его в нарушениях.

Фотогалерея 
Митинги после отставки Эво Моралеса. Фоторепортаж

В отставку также подали вице-президент Альваро Гарсиа Линера, спикер сената Адриана Сальватьерра, несколько министров, сенаторов и глава таможенной службы. Второй вице-спикер сената Жанин Аньес заявляла о переходе к ней верховной власти.

МИД России назвал происходящее в Боливии «срежиссированным госпереворотом». В дипведомстве отмечали, что боливийские власти были готовы вести диалог с оппозицией и искать конструктивные решения. В Кремле выразили надежду, что ситуация в стране будет решаться в рамках закона самими жителями без «вмешательства третьих стран».

В январе лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя президентом страны. США и ряд других стран поддержали его. Россия и несколько других государств считают президентом Венесуэлы Николаса Мадуро.

Также в начале года Белый дом обвинил президента Никарагуа Даниэля Ортегу в политических репрессиях. По словам тогдашнего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, Ортегу скоро лишат власти. В свою очередь, американский лидер заявил, что США выступают в поддержку жителей всех стран, страдающих под гнетом социалистических или коммунистических режимов, в том числе и Никарагуа.

Авторы: Александра Хрисанфова, Михаил Юшков
Теги: Боливия, Эво Моралес, отсавка, Дональд Трамп
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