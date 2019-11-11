Трамп назвал отставку Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа

По мнению Трампа, отставка президента Боливии является значимым моментом для демократии Западного полушария. Это событие в скором времени даст боливийскому народу шанс на то, чтобы его услышали, считает он

Дональд Трамп (Фото: John Bazemore / AP)

Президент США Дональд Трамп назвал отставку своего боливийского коллеги Эво Моралеса сигналом для Венесуэлы и Никарагуа. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Эти события посылают мощный сигнал нелегитимным режимам в Венесуэле и Никарагуа о том, что демократия и воля народа всегда одерживают победу», — сказал он.

Трамп также заявил, что отставка Моралеса является значимым моментом для демократии Западного полушария. По его словам, это событие прокладывает путь для боливийского народа, чтобы его голос услышали. Американский лидер добавил, что США одобряют требование свободы со стороны жителей Боливии и приветствуют местных военных, которые соблюдают клятву защищать не только одного человека, но и Конституцию.

10 ноября Моралес заявил об отставке с поста президента Боливии. Этому предшествовало несколько недель протестов, а также требование армии о его уходе. В конце октября Моралес победил на президентских выборах, однако оппозиция обвинила его в нарушениях.