Самолет с Эво Моралесом прилетел в Мексику

Самолет мексиканских ВВС с экс-президентом Боливии Эво Моралесом на борту приземлился в столице Мексико Мехико. Об этом сообщает мексиканская газета Excelsior.

В международном аэропорту Мехико Моралеса встретил глава МИД Мексики Марсело Эбрард. По данным Excelsior, с бывшим президентом Боливии в столицу Мексики также прилетели два человека, информация об их личностях отсутствует. До прилета Моралеса Эбрард сообщил, что из соображений безопасности информация о месте жительства экс-президента Боливии в Мексике не будет раскрыта, однако он сам решит, где будет жить.

Ранее Моралес заявил, что вылетает в предоставившую ему убежище Мексику. Экс-президент Боливии отметил, что ему «больно покидать страну по политическим причинам», и пообещал вернуться.

10 ноября Эво Моралес объявил об уходе с поста президента Боливии после разгоревшегося в стране политического кризиса и требований армии о его отставке. Вместе с ним свои должности покинули вице-президент и спикер сената Боливии, глава таможенной службы, руководители министерств и сенаторы. Власть в стране перешла ко второму спикеру сената Жанин Аньес.