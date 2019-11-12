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Отставка Моралеса ,  
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Моралес назвал решение Мексики об убежище «спасительным» для его жизни
Экс-президент Боливии заявил, что на него готовилось покушение. По его словам, сотрудник службы безопасности показал Моралесу сообщения, в которых экс-президента предлагали «выдать» за $50 тыс.
Фото: Luis Cortes / Reuters

Экс-президент Боливии Эво Моралес после прибытия в Мексику заявил, что решение этой страны предоставить убежище «спасло ему жизнь», пишет газета El Deber.

По словам Моралеса, на него готовилось покушение. Он утверждает, что в день ухода в отставку сотрудник его службы безопасности показал Моралесу сообщения, в которых за «выдачу» экс-президента предлагали $50 тыс.

Экс-президент поблагодарил Мексику за убежище и уточнил, что до конца жизни не покинет политику и будет «продолжать борьбу».

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Эво Моралес впервые стал президентом Боливии в 2006 году и с тех пор дважды переизбирался на пост. Осенью 2019 года состоялись очередные выборы, которые завершились его победой. Однако оппозиция посчитала, что во время голосования были допущены нарушения. Начались акции протеста, в ходе которых на сторону оппозиции стали переходить сотрудники полиции.

В результате 10 ноября Моралес объявил об уходе в отставку. Это произошло на фоне соответствующих требований армии, а также после того, как президент покинул столицу Боливии. Вместе с ним свои должности покинули вице-президент и спикер сената, а власть в стране перешла ко второму спикеру сената Жанин Аньес.

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12 ноября самолет Моралеса прилетел в Мексику. Власти страны предоставили ему политическое убежище.

Автор: Артём Губенко
Теги: Боливия, Эво Моралес, покушение
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