Моралес назвал решение Мексики об убежище «спасительным» для его жизни

Моралес назвал решение Мексики об убежище «спасительным» для его жизни

Экс-президент Боливии заявил, что на него готовилось покушение. По его словам, сотрудник службы безопасности показал Моралесу сообщения, в которых экс-президента предлагали «выдать» за $50 тыс.

Фото: Luis Cortes / Reuters

Экс-президент Боливии Эво Моралес после прибытия в Мексику заявил, что решение этой страны предоставить убежище «спасло ему жизнь», пишет газета El Deber.

По словам Моралеса, на него готовилось покушение. Он утверждает, что в день ухода в отставку сотрудник его службы безопасности показал Моралесу сообщения, в которых за «выдачу» экс-президента предлагали $50 тыс.

Экс-президент поблагодарил Мексику за убежище и уточнил, что до конца жизни не покинет политику и будет «продолжать борьбу».

Эво Моралес впервые стал президентом Боливии в 2006 году и с тех пор дважды переизбирался на пост. Осенью 2019 года состоялись очередные выборы, которые завершились его победой. Однако оппозиция посчитала, что во время голосования были допущены нарушения. Начались акции протеста, в ходе которых на сторону оппозиции стали переходить сотрудники полиции.