МИД России увидел за событиями в Боливии «лекала срежиссированного» путча

Российские дипломаты призвали все политические силы Боливии к здравомыслию для восстановления спокойствия и мира в стране

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Министерство иностранных дел России выразило тревогу и глубокую озабоченность по поводу ситуации в Боливии, президент которой Эво Моралес на фоне массовых акций протеста объявил о своей отставке.

В заявлении МИДа указывается на то, что власти Боливии были готовы вести диалог с оппозицией, но та «развязала» волну насилия и не позволила завершить президентский мандат Моралеса.

Действия боливийской оппозиции российский МИД оценил как срежиссированные.

«Вызывает глубокую озабоченность, что в течение внутриполитического кризиса в стране готовность правительства к поиску конструктивных решений на основе диалога была сметена развитием событий по лекалам срежиссированного госпереворота», — отмечается в сообщении ведомства.