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Отставка Моралеса ,  
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Кремль заявил об отсутствии запроса на убежище от Моралеса

В Кремль не поступало просьб об убежище от ушедшего в отставку президента Боливии Эво Моралеса. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он сообщил, что контактов с Моралесом и его представителями у российских властей не было.

«Мы призываем всех к спокойствию. Надеемся, что все будет в рамках закона, что боливийцы будут решать свою судьбу сами без вмешательства третьих стран», — сказал Песков.

Произошедшее не повлияет на предстоящую поездку Владимира Путина в Бразилию на саммит БРИКС, добавил пресс-секретарь президента России.

Президент Боливии Эво Моралес заявил об отставке 10 ноября после нескольких недель протестов и требования армии об уходе. К политическому кризису в стране привели итоги выборов, на которых официально победил Моралес. Оппозиционеры обвинили его в нарушениях.

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Товарищ Эво: факты об экс-президенте Боливии Моралесе

После ухода президента о сложении полномочий заявили вице-президент Альваро Гарсиа Линера, спикер сената Боливии Адриана Сальватьерра, несколько министров и сенаторов, глава таможенной службы. Власть в стране перешла ко второму вице-спикеру боливийского сената Жанин Аньес.

Фотогалерея 
Митинги после отставки Эво Моралеса. Фоторепортаж

Отставка Моралеса вызвала беспокойство в Совете Федерации. По словам члена комитета Совфеда по международным делам Сергея Цекова, в Латинской Америке продолжается «череда переворотов». При этом председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил, что Россия готова продолжить диалог с законными боливийскими властями.

Теги: Дмитрий Песков, Эво Моралес, Боливия
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