Кремль заявил об отсутствии запроса на убежище от Моралеса

Кремль заявил об отсутствии запроса на убежище от Моралеса

В Кремль не поступало просьб об убежище от ушедшего в отставку президента Боливии Эво Моралеса. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он сообщил, что контактов с Моралесом и его представителями у российских властей не было.

«Мы призываем всех к спокойствию. Надеемся, что все будет в рамках закона, что боливийцы будут решать свою судьбу сами без вмешательства третьих стран», — сказал Песков.

Произошедшее не повлияет на предстоящую поездку Владимира Путина в Бразилию на саммит БРИКС, добавил пресс-секретарь президента России.

Президент Боливии Эво Моралес заявил об отставке 10 ноября после нескольких недель протестов и требования армии об уходе. К политическому кризису в стране привели итоги выборов, на которых официально победил Моралес. Оппозиционеры обвинили его в нарушениях.