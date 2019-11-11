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Вице-президент Боливии объявил о своей отставке

Вице-президент Боливии Альваро Гарсиа Линера подал в отставку. Об этом сообщает Paginaciete.

Линера отметил, что принял решение об отставке, чтобы избежать насилия со стороны агрессивных групп.

Об уходе со своего поста также сообщила спикер Сената Боливии Адриана Сальватьерра. Согласно конституции Боливии, она является третьим лицом в стране после президента и вице-президента. Параллельно об отставках заявили несколько министров, глава таможенной службы. Свои мандаты также решили сдать несколько известных сенаторов.

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Президент Боливии ушел в отставку после требования армии

Ранее о своей отставке объявил президент Боливии Эво Моралес. Это решение он принял после того, как его ухода потребовала армия страны, а сам Моралес на самолете покинул столицу.

Протесты в Боливии начались после сообщений о лидерстве Моралеса на состоявшихся 29 октября президентских выборах. Моралес получил 47,7%, его основной конкурент Карлос Меа — 36,51%. Протесты поддержала часть полицейских страны. Моралес заявил о попытке государственного переворота. По его словам, она организована группами, которые «готовы к насилию и подрывают конституционный строй». 

Теги: Боливия, отставка
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