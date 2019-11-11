Вице-президент Боливии объявил о своей отставке

Вице-президент Боливии Альваро Гарсиа Линера подал в отставку. Об этом сообщает Paginaciete.

Линера отметил, что принял решение об отставке, чтобы избежать насилия со стороны агрессивных групп.

Об уходе со своего поста также сообщила спикер Сената Боливии Адриана Сальватьерра. Согласно конституции Боливии, она является третьим лицом в стране после президента и вице-президента. Параллельно об отставках заявили несколько министров, глава таможенной службы. Свои мандаты также решили сдать несколько известных сенаторов.

Ранее о своей отставке объявил президент Боливии Эво Моралес. Это решение он принял после того, как его ухода потребовала армия страны, а сам Моралес на самолете покинул столицу.