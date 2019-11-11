Митинги после отставки Эво Моралеса. Фоторепортаж

Один из лидеров оппозиции ​Луис Фернандо Камачо со своими сторонниками в столице Боливии Ла-Пасе



Сторонники оппозиции на улицах Ла-Паса

​Луис Фернандо Камачо приветствует сторонников оппозиции

В Ла-Пасе продолжаются демонстрации, участники которых выступают против объявившего об отставке Эво Моралеса

Полиция и армия выступили на стороне оппозиции, что вынудило Моралеса отказаться от власти

Сторонники оппозиции празднуют отставку Моралеса

В Буэнос-Айресе прошла акция живущих в Аргентине сторонников Моралеса в поддержку президента

В то же время часть перебравшихся в Аргентину боливийцев поддержала оппозицию

Участники проходящей в Буэнос-Айресе акции по-разному выражали свою радость от отставки Моралеса

