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Отставка Моралеса ,  
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Митинги после отставки Эво Моралеса. Фоторепортаж
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке на фоне массовых акций протеста, участники которых оспаривали его победу на четвертых по счету выборах. Как встретили новости об уходе президента в Боливии и за ее пределами — в фоторепортаже РБК
Фото: David Mercado / Reuters
Один из лидеров оппозиции ​Луис Фернандо Камачо со своими сторонниками в столице Боливии Ла-Пасе
 
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters
Сторонники оппозиции на улицах Ла-Паса
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters
​Луис Фернандо Камачо приветствует сторонников оппозиции
Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters
В Ла-Пасе продолжаются демонстрации, участники которых выступают против объявившего об отставке Эво Моралеса
Фото: Rodrigo Urzagasti / Reuters
Полиция и армия выступили на стороне оппозиции, что вынудило Моралеса отказаться от власти
Фото: Luisa Gonzalez / Reuters
Сторонники оппозиции празднуют отставку Моралеса
Фото: Agustin Marcarian / Reuters
В Буэнос-Айресе прошла акция живущих в Аргентине сторонников Моралеса в поддержку президента
Фото: Agustin Marcarian / Reuters
В то же время часть перебравшихся в Аргентину боливийцев поддержала оппозицию
Фото: Agustin Marcarian / Reuters
Участники проходящей в Буэнос-Айресе акции по-разному выражали свою радость от отставки Моралеса
 
Фото: AP

Разбитый портрет Эво Моралеса на полу его частной резиденции в городе Кочабамба у подножия Кордильер. Сторонники оппозиции ворвались в резиденцию 10 ноября. В тот же день Моралес объявил об отставке​

Теги: мультимедиа, Эво Моралес
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