Отставка Моралеса , 11 ноя, 10:28
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Митинги после отставки Эво Моралеса. Фоторепортаж
Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке на фоне массовых акций протеста, участники которых оспаривали его победу на четвертых по счету выборах. Как встретили новости об уходе президента в Боливии и за ее пределами — в фоторепортаже РБК
Один из лидеров оппозиции Луис Фернандо Камачо со своими сторонниками в столице Боливии Ла-Пасе
Сторонники оппозиции на улицах Ла-Паса
Луис Фернандо Камачо приветствует сторонников оппозиции
В Ла-Пасе продолжаются демонстрации, участники которых выступают против объявившего об отставке Эво Моралеса
Полиция и армия выступили на стороне оппозиции, что вынудило Моралеса отказаться от власти
Сторонники оппозиции празднуют отставку Моралеса
В Буэнос-Айресе прошла акция живущих в Аргентине сторонников Моралеса в поддержку президента
В то же время часть перебравшихся в Аргентину боливийцев поддержала оппозицию
Участники проходящей в Буэнос-Айресе акции по-разному выражали свою радость от отставки Моралеса
Разбитый портрет Эво Моралеса на полу его частной резиденции в городе Кочабамба у подножия Кордильер. Сторонники оппозиции ворвались в резиденцию 10 ноября. В тот же день Моралес объявил об отставке