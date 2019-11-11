Хотя Моралес объявил об отставке, кто будет руководить страной, до сих пор не ясно. Вице-президент и председатель сената, к которым в соответствии с конституцией могла перейти власть, также ушли в отставку. Пока основным претендентом является второй заместитель спикера сената Жанин Аньес. Чтобы она смогла занять пост исполняющего обязанности президента, парламент должен принять отставку Моралеса. Учитывая риторику самого Моралеса, который называет произошедшее государственным переворотом, и преимущество его партии в обеих палатах парламента, гарантировать, что отставка президента будет удовлетворена, невозможно, отмечает The New York Times.

«Сейчас в стране ситуация хаоса, пока не прорисовываются какие-то будущие конфигурации избирательной кампании. Выборы должны быть проведены в течение 60 дней, но кто примет в них участие, останется ли фаворитом Карлос Меса или возникнут новые фигуры, — пока не ясно», — сказал РБК врио директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский.

Есть ли угроза российским интересам

Российские власти, оценивая события в Боливии, выступили в унисон с другими правительствами левых в Латинской Америки. Российский МИД увидел в произошедшем в Боливии «лекала срежиссированного» путча. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и избранный президент Аргентины Альберт Фернандес описали происходящее как переворот, а правительство Никарагуа заявило, что президента свергли «фашистскими приемами», сообщает Reuters. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил о готовности предоставить убежище Моралесу. К российской стороне подобных обращений от него не поступало, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Россию и Боливию при Моралесе связывало тесное политическое сотрудничество. Боливия была одним из ключевых союзников в регионе», — напоминает эксперт Разумовский. Поддержка Боливией московских инициатив на международной арене ценилась Россией, которая одной из первых признала его победу на выборах 20 октября, продолжает эксперт. В частности, в 2014 году Боливия вместе с другими 11 странами голосовал против осуждения в ООН присоединения Крыма к России. «Сохранится ли такой уровень политического диалога между двумя странами, будет зависеть от того, кто придет к власти. Если придет Меса, то яркой любви не будет, но уровень отношений сохранит позитивную повестку. Он в принципе человек умеренный, достаточно левых взглядов, таких левоцентристских», — рассказывает Разумовский.

Уровень экономического сотрудничества между Россией и Боливией отставал от политического: товарооборот — небольшой, в 2018 году он составил около $16 млн. Основные статьи российского экспорта — печатные изделия (35%), изделия из черных металлов (18%), оптические аппараты и инструменты (12%), наземный транспорт и запчасти (11%).

Проекты в Боливии развивают «Газпром», «Акрон» и «Росатом». В 2016 года «Росатом» начал строить там Центр ядерных исследований и технологий. Проект оценивался в $300 млн. В июле этого года корпорация и Минэнерго Боливии подписали в Москве меморандум о взаимопонимании по развитию литиевой промышленности — речь шла о возможности совместной разведки и разработки литиевых месторождений. «Газпром» разрабатывает в стране два газовых месторождения. Представитель «Газпрома» отказался от комментариев. Не ответили на запрос РБК о том, изменит ли отставка Моралеса планы на сотрудничество с этой страной, и в «Акроне». «Российская внешняя политика на латиноамериканском направлении выработала довольно прагматичную основу. Примеры смены власти в Аргентине или Бразилии показывают, что Москве удается создавать достаточно эффективное партнерство и с новой властью», — говорит заместитель директора Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь.

Запустит ли Боливия эффект домино

Боливия стала первой страной региона, в которой осенние протесты привели к решению президента уйти. В Чили продолжаются протесты с требованиями отставки президента Себастьяны Пиньеры. 8 ноября в Сантьяго прошел митинг с участием 75 тыс. человек, вновь были зафиксированы поджоги и акты мародерства. В Эквадоре начавшийся в октябре кризис остается неразрешенным: представители Конфедерации коренных народов объявили 5 ноября, что обратятся в региональные, национальные и международные суды с иском против государства в связи с гибелью людей в ходе протестов против отмены субсидий на топливо.

В Аргентине власть сменилась в ходе октябрьских выборов. Правое правительство Маурисио Макри должно уступить власть избранному президенту, перонисту Альберто Фернандесу. В соседней Венесуэле политический кризис тянется не первый год, но с тех пор как в январе этого года Хуан Гуаидо объявил себя президентом, ситуация не изменилась, при поддержке военных и госаппарата Николас Мадуро остается у власти.

В Боливии протесты имели ярко выраженную политическую природу — общество было не согласно с тем, что Моралес пошел на выборы, хотя народ на референдуме запретил ему выдвигаться еще раз, в Чили же протесты происходят из-за нерешенности социальных проблем, которые существуют там еще со времени Пиночета, объясняет Розенталь.

По его мнению, развитие событий в Боливии вряд ли отразится на настрое протестующих в Чили. А для руководства Венесуэлы отставка Моралеса станет моральным ударом, так как его правительство всегда поддерживало Уго Чавеса и Николаса Мадуро. Впрочем, если правительство последнего и уйдет, то точно не из-за ситуации в Боливии. Серьезного влияния на политический ландшафт региона происходящее там не окажет, резюмирует Розенталь.

Хотя общим для всех стран является недовольство граждан элитами, ситуации в Венесуэле, Чили и Боливии различны, поэтому и выход их кризиса в них будет отличаться, говорит эксперт клуба «Валдай», исполнительный директор Регионального координационного центра экономических и социальных исследований (CRIES) Андрес Сербин. В Венесуэле правительство держится за власть, находясь в центре геополитической борьбы между США и Россией с Китаем. В Чили же то, что Пиньера победил на демократических выборах, никто не оспаривает, под вопрос ставится его неолиберальная экономическая политика, говорит Сербин.