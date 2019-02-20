Помощник Трампа заявил о сочтенных днях президента Никарагуа

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пообещал жителям Никарагуа скорую свободу

Джон Болтон (Фото: Zuma / ТАСС)

Президента Никарагуа Даниэля Ортегу скоро лишат власти, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Дни Ортеги сочтены, и скоро народ Никарагуа будет свободен», — написал Болтон на своей странице в Twitter, обвинив никарагуанского президента в репрессиях против протестующих — убийствах и отправке в тюрьмы.

18 февраля в Никарагуа был вынесен приговор в отношении трех лидеров протеста — Медардо Майрена получил 216 лет лишения свободы, Педро Мена — 210, а Луис Орландо Пинеда — 159.

В тот же день президент США Дональд Трамп, выступая на встрече с представителями венесуэльской диаспоры в Майами, заявил, что США выступают в поддержку жителей всех стран, страдающих под гнетом социалистических или коммунистических режимов, в том числе и Никарагуа.

«Дни социализма и коммунизма сочтены не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе, — заявил Трамп. — Однажды, с Божьей помощью, мы увидим, что могут добиться люди в Каракасе, Манагуа и Гаване. И когда Венесуэла будет свободна, и Куба станет свободна, и Никарагуа тоже, тогда впервые в истории человечества будет свободно целое полушарие».