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Помощник Трампа заявил о сочтенных днях президента Никарагуа
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пообещал жителям Никарагуа скорую свободу
Джон Болтон (Фото: Zuma / ТАСС)

Президента Никарагуа Даниэля Ортегу скоро лишат власти, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Дни Ортеги сочтены, и скоро народ Никарагуа будет свободен», — написал Болтон на своей странице в Twitter, обвинив никарагуанского президента в репрессиях против протестующих — убийствах и отправке в тюрьмы.

18 февраля в Никарагуа был вынесен приговор в отношении трех лидеров протеста — Медардо Майрена получил 216 лет лишения свободы, Педро Мена — 210, а Луис Орландо Пинеда — 159.

В тот же день президент США Дональд Трамп, выступая на встрече с представителями венесуэльской диаспоры в Майами, заявил, что США выступают в поддержку жителей всех стран, страдающих под гнетом социалистических или коммунистических режимов, в том числе и Никарагуа.

«Дни социализма и коммунизма сочтены не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе, — заявил Трамп. — Однажды, с Божьей помощью, мы увидим, что могут добиться люди в Каракасе, Манагуа и Гаване. И когда Венесуэла будет свободна, и Куба станет свободна, и Никарагуа тоже, тогда впервые в истории человечества будет свободно целое полушарие».

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Отстранить нельзя помиловать: что было с президентами после потери власти

​Даниэль Ортега был впервые избран президентом Никарагуа в 1984 году, будучи лидером правящего страной, в которой шла гражданская война, «Сандинистского фронта национального освобождения». После прекращения помощи со стороны СССР позиции сандинистов пошатнулись, и в 1990 году Ортега выборы проиграл, уступив пост главы государства Виолете Чаморро. Неудачными оказались и попытки взять реванш в 1996 и 2001 годах, однако в 2006 году Ортега снова одержал победу на выборах.

​В октябре 2009 года Верховный суд Никарагуа исключил из Конституции страны положения, запрещающие баллотироваться на второй президентский срок подряд, а также выставлять кандидатуру на третий срок. В результате Ортега был переизбран на выборах 2011-го, а затем и 2016 года.

В 2018 году Минфин США ввел санкции против Росарио Мурильо, жены Даниэля Ортеги, а также в отношении его советника по нацбезопасности Монкады Лау.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Джон Болтон, Никарагуа, Даниэль Ортега
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