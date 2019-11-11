Вторая вице-спикер сената Боливии заявила о переходе к ней власти

Вторая вице-спикер сената Боливии заявила о переходе к ней власти

Вторая вице-спикер боливийского сената Жанин Аньес заявила, что верховная власть в стране переходит к ней. Об этом сообщает издание Pagina 7.

Ранее в отставку подало все руководство страны — президент Боливии Эво Моралес, вице-президент Альваро Гарсиа Линера, а также спикер сената страны Адриана Сальватьерра, которая, согласно конституции Боливии, является третьим лицом в стране.

Параллельно об отставках заявили несколько министров, глава таможенной службы. Мандаты также решили сдать несколько известных сенаторов.

Президент Боливии Эво Моралес объявил о своем уходе с поста после того, как его отставки потребовала армия, а сам Моралес покинул столицу страны на самолете.