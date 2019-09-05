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Доллар/Рубль ₽65 (-1,87%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
Western Digital $70 (+12,99%) прогноз Wells Fargo Securities к 31.07.20 Купить
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Прокатчик автомобилей объяснил иск к ФБК Навального на ₽1 млрд
Клиенты «Флай Авто», предоставляющей в аренду машины, отменяли заказы и отказывались в будущем работать с компанией, объяснил РБК ее гендиректор подачу иска. Он также сообщил, почему решил предъявить претензии к телеканалу «Дождь»
Фото: Михаил Гребенщиков

Гендиректор компании «Флай Авто» (занимается предоставлением автомобилей в аренду) Дмитрий Леухин объяснил РБК, с чем связана подача иска против Фонда борьбы с коррупцией на 1 млрд руб.

«Cамое большое — это репутационные риски. Клиенты привыкли, что мы надежный поставщик услуг, все делаем вовремя, держим свое слово. Мы рассчитываем на то, что клиенты, по сути, с нами всю жизнь проведут, пользуясь нашими услугами и рекомендуя нас», — сказал Леухин на вопрос РБК о том, каким образом проводился подсчет убытков.

Кроме того, добавил он, из-за того, что она не успела вовремя предоставить автомобиль, клиенты прекратили работать с компанией, и у нее образовалась недополученная прибыль.

«Клиенты отменяли заказы по разным причинам. Где-то мы не успевали доставить [машину], потому что водители меняли маршруты из-за перекрытых улиц, где-то у людей тоже планы менялись. Потом [были] штрафные санкции из-за невыполненных заказов», — пояснил Леухин.

«На автомобилях есть царапины, повреждения стекол, возможно, какие-то скрытые повреждения. Эксперты из автосервиса уже разберутся», — ответил он на вопрос о том, были ли повреждены машины.

Общество
Прокатчик автомобилей подал иск к ФБК Навального на 1 млрд руб.

«[Иск подан] к ФБК, потому что они были организаторами. А «Дождь», потому что оказывал им информационную поддержку», — пояснил гендиректор ООО «Флай Авто». Леухин добавил, что рассчитывает на победу в суде.

Иск «Флай Авто» к ФБК с требованием на сумму в 1 млрд руб. был зарегистрирован в Арбитражном суде Москвы 5 сентября. Из иска следовало, что претензии компании связаны с убытками из-за «массовых беспорядков <…>, которые прошли в Москве 27 июля, 3 августа и 10 августа».

Политика
Лидер московских единороссов подал в суд на ФБК и Навального

Речь идет об акциях протеста, которые проходили в эти дни в Москве. Их участники требовали допустить до выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов. Следователи возбудили уголовное дело о массовых беспорядках после митинга 27 июля.

Авторы: Александра Юшкявичюте, Мария Бондаренко
Теги: суд, Алексей Навальный, ФБК
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