Прокатчик автомобилей объяснил иск к ФБК Навального на ₽1 млрд

Клиенты «Флай Авто», предоставляющей в аренду машины, отменяли заказы и отказывались в будущем работать с компанией, объяснил РБК ее гендиректор подачу иска. Он также сообщил, почему решил предъявить претензии к телеканалу «Дождь»

Фото: Михаил Гребенщиков

Гендиректор компании «Флай Авто» (занимается предоставлением автомобилей в аренду) Дмитрий Леухин объяснил РБК, с чем связана подача иска против Фонда борьбы с коррупцией на 1 млрд руб.

«Cамое большое — это репутационные риски. Клиенты привыкли, что мы надежный поставщик услуг, все делаем вовремя, держим свое слово. Мы рассчитываем на то, что клиенты, по сути, с нами всю жизнь проведут, пользуясь нашими услугами и рекомендуя нас», — сказал Леухин на вопрос РБК о том, каким образом проводился подсчет убытков.

Кроме того, добавил он, из-за того, что она не успела вовремя предоставить автомобиль, клиенты прекратили работать с компанией, и у нее образовалась недополученная прибыль.

«Клиенты отменяли заказы по разным причинам. Где-то мы не успевали доставить [машину], потому что водители меняли маршруты из-за перекрытых улиц, где-то у людей тоже планы менялись. Потом [были] штрафные санкции из-за невыполненных заказов», — пояснил Леухин.

«На автомобилях есть царапины, повреждения стекол, возможно, какие-то скрытые повреждения. Эксперты из автосервиса уже разберутся», — ответил он на вопрос о том, были ли повреждены машины.