МВД передало чистые листы как доказательство по делу об ущербе от акций

По словам адвоката ФБК Александра Помазуева, МВД попросило суд приобщить чистые листы бумаги в качестве доказательств материального ущерба, причиненного полиции в ходе несогласованных акций протеста в Москве

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Московское управление МВД России предоставило 21 чистый лист бумаги в качестве доказательств нанесенного ущерба по искам, поданным к оппозиции, на 10,2 млн руб. за организацию несогласованных акций в Москве 27 июля и 3 августа. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Александра Помазуева. В пресс-службе Симоновского суда РБК подтвердили факт наличия чистых листов в материалах дела.

Помазуев заявил, что в МВД не объяснили, откуда и почему в материалах появились пустые листы.

«В одной из папок копий для ответчика оказалось 20 листов чистой бумаги. Нужно время, чтобы сейчас истец подготовился к тому, чтобы пояснить, откуда эти 20 листов чистой бумаги. Поэтому предварительное судебное заседание отложили на 22 ноября», — сообщили РБК в пресс-службе Симоновского суда. В пресс-службе отметили, что из-за ситуации с чистыми листами переданные доказательства истца не были приобщены к делу. «Сегодня приобщили только сам уточненный иск и приобщили возражения ответчика. Доказательства к делу еще не приобщили», — пояснила она.

РБК направил запрос в ГУ МВД по Москве.

В начале октября управление МВД по Москве подало два иска к оппозиционеру Алексею Навальному, а также незарегистрированным кандидатам на выборах в Мосгордуму Любови Соболь, Илье Яшину и Ивану Жданову. Заявления касались возмещения «ущерба, причиненного в связи с привлечением сил и средств на обеспечение общественного порядка в результате проведения несогласованных массовых мероприятий». Первый иск на 8 489 156 руб. касался митинга 27 июля, второй (на 9 402 033 руб.) — несанкционированной акции 3 августа. Таким образом, общая сумма двух исков составила более 18 млн руб., однако потом совокупные требования к оппозиции снизились до 10,2 млн руб. (4 млн руб. по первому иску и 5,7 млн руб. — по второму).