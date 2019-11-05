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Политика ,  
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Бизнесмен Парнас согласился дать показания по делу об импичменте Трампа

Бизнесмен советского происхождения Лев Парнас готов удовлетворить запросы на дачу показаний в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил агентству Reuters его адвокат Джозеф Бонди.

«Мы будем уважать, а не игнорировать запросы комитета в той мере, в которой они являются юридически обоснованными, и при этом неукоснительно защищать привилегии господина Парнаса, включая пятую поправку», — сказал Бонди.

Ранее бизнесмен отклонил просьбу трех комитетов палаты представителей предоставить документы и свидетельские показания. Агентство указывает на связи Парнаса с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани — последний получил $500 тыс. за работу в компании бизнесмена.

10 октября прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк обвинила четырех граждан США в сговоре для привлечения средств российского бизнесмена на финансирование избирательных компаний в США. Речь идет о выходцах из Украинской и Белорусской ССР Льве Парнасе, Игоре Фрумане, Андрее Кукушкине, а также об американском бизнесмене Дэвиде Коррейа.

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Процедура импичмента Трампа была запущена 25 сентября палатой представителей США (большинство в ней — у демократов), которая заподозрила американского президента в злоупотреблении властью. Поводом тому послужила публикация в газете The Wall Street Journal о попытке Трампа воздействовать на украинского президента Владимира Зеленского в ходе их совместного телефонного разговора, состоявшегося 25 июля текущего года.

Инициаторы импичмента считают, что Трамп нарушил Конституцию, так как он оказывал «давление» на украинского лидера с целью возобновления им расследования в отношении Хантера Байдена — сына Джозефа Байдена, который является вероятным противником Трампа на предстоящих президентских выборах в США. Известно, что Байден-младший работал в украинской компании Burisma Holdings. Впоследствии Белый дом разместил стенограмму получасового разговора двух лидеров.

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На фоне обвинений в адрес американского президента Владимир Зеленский заявил, что правоохранительные органы Украины готовы расследовать нарушения украинских законов, но не будут делать этого по приказу из-за границы.

31 октября палата представителей конгресса США одобрила процедуру импичмента. Расследование поручили комитету палаты по разведке. Трамп, комментируя это решение, назвал его «крупнейшей охотой на ведьм в американской истории».

Теги: Дональд Трамп, импичмент, бизнесмен
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