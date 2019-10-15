Джулиани получил $500 тыс. за работу на компанию Парнаса

Адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани заплатили $500 тыс. за консультации для компании Fraud Guarantee, одним из основателей которой является арестованный 10 октября американский бизнесмен Лев Парнас. Об этом Джулиани рассказал агентству Reuters.

Ранее выходца с Украины Льва Парнаса и еще одного американского бизнесмена Игоря Фрумана, выходца из Белоруссии, обвинили в предоставлении иностранных денег некоторым американским политикам, чтобы повлиять на отношения между США и Украиной.

По данным агентства, фирма Fraud Guarantee, занимающаяся снижением рисков мошенничества, привлекла к своей деятельности в августе 2018 года принадлежащую Джулиани консалтинговую компанию Giuliani Partners. Адвокат Трампа предоставлял Fraud Guarantee юридические консультации по вопросам регулирования и по принципам осуществляемой компанией деятельности.

За свои услуги он получил указанную сумму в два транша. Он не назвал даты поступления денег и точное имя отправителя средств, но отметил, что они поступили не от иностранцев.