Трамп отреагировал на голосование по импичменту в конгрессе

Трамп отреагировал на голосование по импичменту в конгрессе

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на утверждение резолюции по импичменту палатой представителей конгресса США, в очередной раз назвав это событие «охотой на ведьм» на своей странице в Twitter.

«Величайшая охота на ведьм за всю американскую историю!» — написал Трамп сразу после окончания голосования в конгрессе.

Голосование за резолюцию по импичменту в отношении Трампа прошло в четверг, 31 октября. За продолжение процедуры высказались 232 законодателя, против — 196. Поводом для ее запуска стал телефонный разговор Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, стенограмма которого была позднее опубликована Белым домом.

В ходе разговора Трамп заявил, что было бы «прекрасно», если бы украинский президент поспособствовал возобновлению расследования в отношении деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена.