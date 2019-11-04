Свидетель по делу об импичменте Трампа согласился на письменные показания

В Республиканской партии посчитали такой метод допроса неэффективным

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Марк Заид, адвокат анонимного информатора, рассказавшего подробности телефонного разговора президента Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского, сообщил, что его клиент готов в письменной форме ответить на вопросы конгрессменов от Республиканской партии, сообщает агентство Reuters. Таким образом, удастся сохранить в тайне личность человека, чьи показания стали поводом для начала процедуры импичмента.

Против такого предложения выступил глава комитета Палаты представителей по надзору и правительственной реформе Джим Джордан, посчитавший дачу письменных показателей неэффективным методом. В частности, это, по его словам, не позволит подвергнуть информатора перекрестному допросу.

Как предположил Джордан, у республиканцев есть подозрения в том, что информатор может быть связан с Демократической партией, а его адвокат пытается это скрыть.

Заид на это указал, что его клиент, давая показания, не делал это в интересах какой-либо партии, а импичмент не является самоцелью.

На раскрытии личности информатора настаивал и президент Трамп.

Процедуру импичмента в США запустили в конце октября, после появления в американских СМИ материалов о том, что Трамп, беседуя по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, оказывал давление, чтобы тот инициировал расследование в отношении сына Джо Байдена, бывшего вице-президента США и возможного конкурента Трампа на будущих выборах 2020 года.



31 октября палата представителей одобрила резолюцию об импичменте, что Трамп в свою очередь назвал «величайшей охотой на ведьм».