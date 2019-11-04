Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 64,03 (+0,26) Quote, 01 ноя, 12:29
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 71,48 (+0,29) Quote, 01 ноя, 12:29
В Госдуме заявили о намерении сохранить ВТО Экономика, 07:43 Экс-министр юстиции Украины сообщила о попытке свержения Зеленского Политика, 07:31 В Сети пожаловались на качество питания в украинской армии Общество, 06:52 Свидетель по делу об импичменте Трампа согласился на письменные показания Политика, 06:29 В Средиземном море прошли совместные учения ВМФ и ВКС России Политика, 06:22 В Пентагоне опровергли сведения об обстреле патруля США в Сирии Политика, 06:08 WSJ узнала о расследовании в США в отношении Under Armour Бизнес, 05:32 Пять человек погибли в результате стрельбы на авторынке в Мексике Общество, 05:29 СМИ сообщили о запуске в космос стеклянного шара перед Новым годом Технологии и медиа, 05:15 Бутина сообщила об условиях содержания в американской тюрьме Политика, 05:00 Семьям погибших на танкере «Залив Америка» выплатят по ₽1 млн Общество, 04:08 Посольство России осудило Би-би-си за съемки фильма о деле Скрипалей Политика, 03:42 Климкин предложил «назло всем» сделать из Украины державу Политика, 03:22 Билли Айлиш и Тейлор Свифт получили главные награды европейского MTV Общество, 03:01
Политика ,  
0 
Свидетель по делу об импичменте Трампа согласился на письменные показания
В Республиканской партии посчитали такой метод допроса неэффективным
Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

Марк Заид, адвокат анонимного информатора, рассказавшего подробности телефонного разговора президента Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского, сообщил, что его клиент готов в письменной форме ответить на вопросы конгрессменов от Республиканской партии, сообщает агентство Reuters. Таким образом, удастся сохранить в тайне личность человека, чьи показания стали поводом для начала процедуры импичмента.

Против такого предложения выступил глава комитета Палаты представителей по надзору и правительственной реформе Джим Джордан, посчитавший дачу письменных показателей неэффективным методом. В частности, это, по его словам, не позволит подвергнуть информатора перекрестному допросу.

Как предположил Джордан, у республиканцев есть подозрения в том, что информатор может быть связан с Демократической партией, а его адвокат пытается это скрыть.

Политика
Трамп потребовал раскрыть информатора по «украинскому делу»

Заид на это указал, что его клиент, давая показания, не делал это в интересах какой-либо партии, а импичмент не является самоцелью.

На раскрытии личности информатора настаивал и президент Трамп.

Процедуру импичмента в США запустили в конце октября, после появления в американских СМИ материалов о том, что Трамп, беседуя по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, оказывал давление, чтобы тот инициировал расследование в отношении сына Джо Байдена, бывшего вице-президента США и возможного конкурента Трампа на будущих выборах 2020 года.

31 октября палата представителей одобрила резолюцию об импичменте, что Трамп в свою очередь назвал «величайшей охотой на ведьм».

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дональд Трамп
Материалы по теме
Трамп сообщил об «очень хороших» отношениях с Россией и Украиной
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter