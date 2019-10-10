США уличили бизнесмена из России в финансировании вмешательства в выборы

Четверо американских граждан в течение года привлекали средства российского бизнесмена, чье имя пока не раскрывается, для финансирования федеральных избирательных кампаний в США. Прокуроры уже предъявили им обвинение

Руди Джулиани и Лев Парнас (Фото: Aram Roston / Reuters)

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинения четырем американцам в сговоре для привлечения средств бизнесмена из России на финансирование избирательных компаний в США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на обвинительное заключение (.pdf) надзорного ведомства.

Из документа следует, что обвинения предъявлены американским гражданам, выходцам из Украинской и Белорусской ССР Льву Парнасу, Игорю Фруману и Андрею Кукушкину, а также американскому бизнесмену Дэвиду Коррейа. Они привлекали деньги предпринимателя с российским гражданством (его имя не раскрывается, в заключении прокуратуры он обозначен как Foreign National-1).

«В течение всего времени, имеющего отношение к делу, он не являлся гражданином США», — говорится в документе прокуратуры. Также там уточняется, что российский бизнесмен не жил в США в это время.

С марта 2018 года Парнас и Фруман начали посещать предвыборные фандрайзинговые мероприятия и делать вклады в комитеты по сбору средств на кампании с целью повысить влияние отдельных кандидатов на федеральных выборах. Чтобы скрыть источники своего финансирования от третьих лиц, они создали компанию Global Energy Producers и вписывали во все платежные документы ее реквизиты, а не свои фамилии. С июня 2018 года по апрель 2019-го, по утверждениям прокуратуры, все четверо пытались передать деньги россиянина неким американским политикам и кандидатам на различные посты (имена не раскрыты).