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Что стало известно из стенограммы разговора Трампа с Зеленским
Белый дом рассекретил и опубликовал стенограмму телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского, в котором они обсуждают возможность активизации расследования в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена
Фото: Wayne Partlow / AP

О чем говорили президенты

25 сентября Белый дом рассекретил и опубликовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговор состоялся 25 июля, после прошедших 21 июля выборов в Верховную раду, победу на которых одержала президентская партия «Слуга народа».

Разговор продлился 30 минут, Трамп говорил с коллегой из своей резиденции. Именно этот разговор стал поводом для начала процедуры импичмента президента США. Указано, что это не дословная стенограмма, а более поздняя запись, сделанная на основе заметок тех, кто также слушал разговор.

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За полчаса Трамп успел поздравить Зеленского с победой, собеседники обсудили недостаточность усилий Франции и Германии при помощи Украине, несколько раз возвращались к тому, что Зеленский должен встретиться с юристом Трампа Рудольфом Джулиани, чтобы обсудить расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который может стать соперником Трампа на выборах 2020, осудили бывшего посла США на Украина Мэри Йованович и обсудили возможность дальнейших встреч.

Зеленский о перенятом у Трампа опыте

Разговор начинается с поздравлений в адрес Зеленского. Президент США отмечает «большую победу» и то, что собеседник победил, когда этого почти никто не ожидал. «Должен признаться, что я учился у вас», — говорит в ответ украинский лидер. После чего шутит, что ему следует выигрывать почаще, потому что первый звонок от Трампа последовал после его победы на президентских выборах, а второй — на парламентских. Трамп в ответ смеется и добавляет, что это отличная идея.

Дальше Зеленский рассказывет, что его команда работала, чтобы «осушить болото в нашей стране», и что во власть пришло много новых людей. «Вы были хорошим учителем для нас», — льстит Зеленский, а Трамп благодарит его за комплимент. «Осушить болото» — один из лозунгов Трампа в ходе кампании 2016 года. В конце разговора Зеленский также рассказывает, что в последний раз, когда был в США, останавливался в Trump Tower.

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Трамп и Зеленский о недостаточности усилий Франции и Германии

Трамп напоминает, что США много делают для Украины, — больше, чем европейские страны, которые «должны бы помогать вам больше, чем они это делают». «Германия почти ничего для вас не делает. Все, что они делают, — это говорят, и я думаю, вам надо их об этом спросить. Когда я общался с Ангелой Меркель, она говорила об Украине, но она ничего не делает. Многие европейские страны поступают так же, <...> но США были очень хорошими по отношению к Украине», — настаивает Трамп. «Вы абсолютно правы, даже не на 100%, а на 1000%», — успокаивает Зеленский. Он рассказывает, как встречался с Меркель, а также с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и обоим пытался внушить, что те делают недостаточно. США, по его словам, в большей степени, чем Европейский союз, являются партнером Украины.

Зеленский также сообщает о почти имеющейся у его страны готовности купить переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Трамп просит Зеленского об одолжении

После взаимных уверений в дружбе и осуждения европейских партнеров Трамп просит украинского коллегу об услуге. «Я хотел бы, чтобы вы сделали нам одолжение, так как ваша страна прошла через многое и Украина знает много об этом. Я хотел бы, чтобы вы выяснили, что произошло со всей этой ситуацией, как они говорят Crowdstrike (компания, нанятая для расследования хакерской атаки на серверы Демократической партии в 2016 году. — РБК)... Я думаю, у вас есть один из богатых людей...Сервер (с которого шла атака. — РБК), говорят, он на Украине. Думаю, вы окружаете себя теми же людьми. Я хотел бы, чтобы генеральный прокурор позвонил вам или в вашим людям, и я хотел бы, чтобы вы докопались до конца», — говорит Трамп, не поясняя конкретно, что и кого он имеет в виду.

Трамп также упоминает, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера закончилось ничем, но «многие говорят, что все началось на Украине».

Зеленский отвечает, что ему очень важно открыть новую страницу в отношениях с США, и сообщает, что только что отозвал посла Украины в США (Валерия Чалого), и собирается прислать нового. Он рассказывает, что его помощник уже говорил с Джулиани (известно, что с бывшим мэром Нью-Йорка и юристом Трампа встречался в Мадриде помощник Зеленского Андрей Ермак).

На это Трамп говорит, что ему известно, что на Украине был очень хороший прокурор, но его заткнули и это нечестно. Имени президент США не называет. Но известно, что в команде Трампа считают, что увольнение генпрокурора Виктора Шокина (работал в 2016–2016 годах) было несправедливым.

«Есть еще одна вещь, — уточняет Трамп, — много говорят о сыне Байдена, что Байден прекратил преследование (по делу о причастности к хакерской атаке, в котором якобы был замешан Байден-младший. — РБК) и многие хотят узнать об этом, так что бы вы не могли сделать с генпрокурором, было бы хорошо. Байден ходил и говорил, что он остановил преследование, так что если бы вы могли на это взглянуть...Это даже звучит ужасно для меня».

Зеленский дает понять, что в курсе ситуации, отмечает, что следующий прокурор Украины будет «стопроцентно моим человеком, моим кандидатом». Юрия Луценко сменил на этом посту Руслан Рябошапка. Он пристально посмотрит на ситуацию и на компанию, которую Трамп указал. Президент Украины обещает, что расследование будет проведено, и просит Трампа предоставить любую возможную информацию.

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О после США и самолетах

Зеленский и Трамп вместе осуждают Йованович. По словам Зеленского, она плохо к нему относилась.

В конце разговора собеседники обсуждают возможность встречи. Президент Украины указывает, что они могли бы встретиться в Польше 1 сентября, а оттуда вместе полететь на Украину на его самолете или на самолете Трампа, который «наверняка гораздо лучше».

Как на публикацию отреагировали в США

Демократы назвали основанием для начала процедуры импичмента информацию о том, что президент США поставил условием для выделения военной помощи Украине в размере $250 млн содействие в расследовании против Джозефа Байдена. Байден может стать основным соперником Трампа на выборах 2020 года. Но в стенограмме Трамп вообще не говорит о военной помощи, обращает внимание Fox News. «Нет никакой услуги за услугу и ничего, что оправдало бы поведение демократов. Опасность представляют демократы, которые продолжают использовать необоснованные обвинения в надежде ослабить успешного президента», — заявил республиканец, член палаты представителе Дуг Коллинз, которого цитирует The Hill.

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Член палаты представителей Вэл Демингс (демократ) написал в Twitter, что каждая строка обнародованного разговора свидетельствует о шокирующем злоупотреблении властью. Стенограмма, скорее всего, подстегнет дальнейшие призывы к импичменту, так как Трамп четко просит расследовать деятельность своего политического соперника, пишет The Hill.

Министерство юстиции США после публикации стенограммы сообщило, что генпрокурор Барр узнал о беседе Трампа с Зеленским всего несколько недель назад и пока никаких действий не предпринимал.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Пудовкин
Теги: США, Украина, Дональд Трамп, импичмент
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