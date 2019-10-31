Палата представителей одобрила процедуру импичмента Трампу

Зачем демократы представили резолюцию
Трамп отказался сотрудничать с расследованием, сославшись на то, что Пелоси не выносила вопрос о начале импичмента на голосование в палате представителей. Хотя формально такой шаг необязателен, к нему конгрессмены прибегали в двух предыдущих случаях импичмента, когда расследованию подверглись президент-демократ Билл Клинтон и президент-республиканец Ричард Никсон.
Пелоси не хотела принимать резолюцию об импичменте, опасаясь, что публичное обсуждение этого вопроса навредит демократам в палате представителей в колеблющихся округах, пишет The New York Times (NYT). Возникал риск, что у избирателей в таких округах возникли бы опасения, что демократы беспокоятся об импичменте больше, чем о повседневных проблемах граждан, пояснила газета.
В конце концов контролирующие палату демократы все-таки решили утвердить резолюцию, желая придать новый импульс расследованию против Трампа. «Мы принимаем это решение [о вынесении резолюции на голосование], чтобы устранить любые сомнения в том, может ли администрация Трампа отказываться предоставлять [расследованию] документы, запрещать давать показания [...] и продолжать препятствовать работе палаты представителей», — отмечается в заявлении Пелоси от 28 октября.
Трамп счел резолюцию доказательством несоблюдения демократами надлежащих процедур. «Резолюция спикера Пелоси подтверждает, что импичмент демократов палаты представителей являлся незаконным обманом с самого начала, поскольку у него не было надлежащего разрешения от палаты», — следует из сообщения пресс-службы Белого дома.
Утверждение резолюции является важным шагом, демонстрируя солидарность палаты представителей с процессом импичмента, сказал РБК директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев. «Необходимость принятия резолюции перед импичментом не фигурирует в Конституции, но согласие на расследование Трампа палатой — своеобразное неписаное правило, которое должно соблюдаться», — отметил он. Голосование в четверг даст комитету по разведке больше легитимности, возможность проводить полноценное юридическое следствие, вызывая на допрос свидетелей и требуя соответствующих документов, пояснил эксперт.