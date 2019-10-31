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Палата представителей одобрила процедуру импичмента Трампу
Большинство членов палаты представителей конгресса США поддержали продолжение процесса импичмента в отношении Дональда Трампа. Решение усилит давление на президента и позволит большему числу свидетелей выступить против него
Нэнси Пелоси (Фото: Andrew Harnik / AP)

В четверг, 31 октября, палата представителей конгресса одобрила резолюцию по импичменту в отношении президента Дональда Трампа. За проголосовали 232 законодателя, против — 196.

Расследование действий Трампа поручено вести комитету палаты по разведке, следует из текста резолюции. Разбирательства должны быть проведены в прозрачном ключе, а показания свидетелей появятся в широком доступе, отмечается в документе.

В конце сентября спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о начале процесса импичмента в отношении Трампа. Она дала указание шести комитетам палаты начать расследование в отношении главы государства.

Поводом для разбирательств стали действия Трампа, которые, по мнению Пелоси, шли вразрез с Конституцией США. Спикер, в частности, обвинила главу государства в давлении на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот возобновил расследование в отношении деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена. 

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Зачем демократы представили резолюцию

Трамп отказался сотрудничать с расследованием, сославшись на то, что Пелоси не выносила вопрос о начале импичмента на голосование в палате представителей. Хотя формально такой шаг необязателен, к нему конгрессмены прибегали в двух предыдущих случаях импичмента, когда расследованию подверглись президент-демократ Билл Клинтон и президент-республиканец Ричард Никсон.

Пелоси не хотела принимать резолюцию об импичменте, опасаясь, что публичное обсуждение этого вопроса навредит демократам в палате представителей в колеблющихся округах, пишет The New York Times (NYT). Возникал риск, что у избирателей в таких округах возникли бы опасения, что демократы беспокоятся об импичменте больше, чем о повседневных проблемах граждан, пояснила газета.

В конце концов контролирующие палату демократы все-таки решили утвердить резолюцию, желая придать новый импульс расследованию против Трампа. «Мы принимаем это решение [о вынесении резолюции на голосование], чтобы устранить любые сомнения в том, может ли администрация Трампа отказываться предоставлять [расследованию] документы, запрещать давать показания [...] и продолжать препятствовать работе палаты представителей», — отмечается в заявлении Пелоси от 28 октября.

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Трамп счел резолюцию доказательством несоблюдения демократами надлежащих процедур. «Резолюция спикера Пелоси подтверждает, что импичмент демократов палаты представителей являлся незаконным обманом с самого начала, поскольку у него не было надлежащего разрешения от палаты», — следует из сообщения пресс-службы Белого дома.

Утверждение резолюции является важным шагом, демонстрируя солидарность палаты представителей с процессом импичмента, сказал РБК директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев. «Необходимость принятия резолюции перед импичментом не фигурирует в Конституции, но согласие на расследование Трампа палатой — своеобразное неписаное правило, которое должно соблюдаться», — отметил он. Голосование в четверг даст комитету по разведке больше легитимности, возможность проводить полноценное юридическое следствие, вызывая на допрос свидетелей и требуя соответствующих документов, пояснил эксперт. 

Автор: Евгений Пудовкин
При участии: Александра Царвуланова
Теги: США, конгресс, импичмент, Дональд Трамп
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