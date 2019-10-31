Палата представителей одобрила процедуру импичмента Трампу

Большинство членов палаты представителей конгресса США поддержали продолжение процесса импичмента в отношении Дональда Трампа. Решение усилит давление на президента и позволит большему числу свидетелей выступить против него

Нэнси Пелоси (Фото: Andrew Harnik / AP)

В четверг, 31 октября, палата представителей конгресса одобрила резолюцию по импичменту в отношении президента Дональда Трампа. За проголосовали 232 законодателя, против — 196.

Расследование действий Трампа поручено вести комитету палаты по разведке, следует из текста резолюции. Разбирательства должны быть проведены в прозрачном ключе, а показания свидетелей появятся в широком доступе, отмечается в документе.

В конце сентября спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила о начале процесса импичмента в отношении Трампа. Она дала указание шести комитетам палаты начать расследование в отношении главы государства.

Поводом для разбирательств стали действия Трампа, которые, по мнению Пелоси, шли вразрез с Конституцией США. Спикер, в частности, обвинила главу государства в давлении на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот возобновил расследование в отношении деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена.