WSJ сообщила об отказе Болтона прийти на слушания по импичменту Трампа

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джона Болтона отказался прийти на слушания по импичменту Дональда Трампа без получения повестки, заявил его адвокат Чарльз Купер. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что адвокат Болтона сообщил комитету палаты представителей, которая занимается процедурой импичмента, что его клиент не явится в добровольном порядке на слушания. Он отметил, что готов получить повестку для своего клиента в любое время. Ранее Купер подал иск в федеральный суд, в котором попросил решить, насколько законно принуждать Болтона к даче показаний, поскольку тот был близким советником президента, сообщило AP. Помимо Болтона демократы вызвали на слушания в рамках импичмента еще двух сотрудников Совета нацбезопасности — Джона Айзенберга и Майкса Эллиса.

Процедура импичмента в отношении Трампа началась в конце сентября. Об этом объявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Причиной стали материалы СМИ, в которых сообщалось о попытке президента США надавить на украинского коллегу Владимира Зеленского в связи с расследованием в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Позднее Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, а демократы начали расследование инцидента.

31 октября палата представителей конгресса США впервые официально проголосует по резолюции об импичменте Трампа. Планируется, что документ расширит полномочия суда, в частности установит порядок публичных слушаний и разрешит публикацию допросов свидетелей.