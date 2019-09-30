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Политика ,  
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Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы
Президент заверил, что правоохранительные органы Украины готовы расследовать нарушения украинских законов, но не будут делать этого по приказу из-за границы
Владимир Зеленский (Фото: EPA / ТАСС)

Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.

«Нам нельзя приказывать что-то делать. Мы независимая страна», — заявил Зеленский журналистам (цитата по Reuters).

В то же время он сказал, что правоохранительные органы Украины готовы расследовать любые случаи нарушения украинских законов.

Заявление Зеленского прозвучало на фоне разворачивающегося в США скандала, где президента Дональда Трампа обвиняют в том, что он оказывал давление на Зеленского, добиваясь проведения расследования против Хантера Байдена. Последний является сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена, который может стать главным соперником Трампа на выборах 2020 года.

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«Я скажу Руди позвонить»: стенограмма разговора Трампа и Зеленского

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа с Зеленским, который состоялся 25 июля. Из расшифровки следует, что Трамп попросил президента Украины изучить ситуацию с бывшим членом совета директоров украинской частной компании Burisma Holdings Хантером Байденом. Зеленский в ответ на это пообещал, что вопросом займется новый генпрокурор, который «будет на 100% его человеком».

24 сентября глава палаты представителей от Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента Трампа.

Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли опубликована украинская запись разговора с Трампом, Зеленский в понедельник, 30 сентября, сказал, что его канцелярия этого делать не будет.

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Телефонный разговор с Зеленским запустил процедуру импичмента Трампа

«До президентства я никогда не был дипломатом, но, думаю, у меня было много таких разговоров в жизни и будет еще много», — сказал Зеленский, отметив, что некоторые вещи «было бы неправильно публиковать».

29 сентября бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью газете Los Angeles Times заявил, что неоднократно отказывался выполнить просьбу адвоката Трампа Рудольфа Джулиани начать расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера. «Я сказал ему, что не могу начинать расследование только в интересах американского чиновника», — сказал Луценко.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Зеленский, Джо Байден
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