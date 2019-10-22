Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 63,63 (-0,13) Quote, 12:31
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 70,92 (-0,25) Quote, 12:31
Озоновая дыра над Антарктидой уменьшилась до рекордного за 37 лет размера Общество, 21:17 Reuters сообщил о выходе курдских формирований из зоны безопасности Политика, 21:14 «Авангард» по буллитам обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ Спорт, 21:11 «Локомотив» назвал стартовый состав на игру ЛЧ с «Ювентусом» Спорт, 21:09 Шойгу напомнил об оставшихся у США 1,5 часах по Сирии Политика, 20:52 Адвокаты заявивших об избиениях на митингах обратились к новому главе СПЧ Общество, 20:51 В родовом ауле Арашуковых задержали родственников экс-сенатора Политика, 20:38 Путин назвал судьбоносными решения по итогам переговоров с Эрдоганом Политика, 20:33 Путин и Эрдоган договорились о российских патрулях на границе с Турцией Политика, 20:31 Актриса Бочкарева сообщила о травле в соцсетях Общество, 20:20 Путин обсудил с Эрдоганом использование карт «Мир» в Турции Экономика, 20:13 Эрдоган сообщил о гибели двух россиян при строительстве АЭС «Аккую» Общество, 20:06 Эрдоган подробно объяснил Путину задачи операции в Сирии Политика, 19:57 Дзюба перед матчем «Зенита» с «Лейпцигом» обратился к болельщикам Спорт, 19:54
Общество ,  
0 
Адвокаты заявивших об избиениях на митингах обратились к новому главе СПЧ
Юристы «Зоны права» попросили Валерия Фадеева обратить внимание на дела 32 человек, заявивших, что их избили на акциях протеста. Ранее Фадеев назвал отсутствие реакции силовиков на обращения нарушением процедур
Валерий Фадеев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Руководитель правозащитной организации «Зона права» Сергей Петряков обратился к новому председателю Совета по правам человека при президенте Валерию Фадееву с просьбой взять на контроль обращения 32 участников акций протеста с жалобами на избиение полицейскими или казаками. Письмо Петрякова есть у РБК.

21 октября Фадеев заявил в интервью «Интерфаксу» о намерении «поставить вопрос» перед правоохранительными органами. «Есть обращения в соответствующие органы и Следственный комитет. Эти обращения не получают ответа никакого. Я не юрист, но это явное нарушение процедур. Почему они нарушаются, хотелось бы понять», — заявил Фадеев.

Новый глава Совета по правам человека выступает против несанкционированных акций. «Незаконные манифестации неуместны, тем более в Москве. Я понимаю реакцию властей на проведение незаконных митингов. Подобная реакция часто встречается и в других странах, ничего удивительного тут нет», — заявил он «Известиям».

Валерий Фадеев назначен главой СПЧ 21 октября. Он известен как основатель медиахолдинга «Эксперт», ведущий воскресных выпусков программы «Время» на «Первом канале», одно из доверенных лиц Владимира Путина на выборах 2012 года и член высшего совета «Единой России». 

Фадеев сменил Михаила Федотова, который возглавлял СПЧ на протяжении девяти лет.

В день назначения Фадеева указом президента из членов СПЧ были исключены глава правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров, руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, профессор ВШЭ Илья Шаблинский и политолог Екатерина Шульман. В совет, в частности, вошел исполнительный директор МИА «Россия Сегодня» Кирилл Вышинский.

О добровольном выходе из СПЧ заявила бывший заместитель главы Конституционного суда Тамара Морщакова. 

Адвокаты «Зоны права» ведут 17 обращений о неоправданном применении силы полицейскими или сотрудниками Росгвардии во время летних протестов в Москве, а также 15 дел о насилии в отношении протестующих на акциях 5 мая («Он нам не царь») и 9 сентября (против повышения пенсионного возраста) 2018 года.

Во всех этих случаях СКР не возбуждал уголовных дел и не назначал доследственные проверки, сказано в письме. В подавляющем большинстве случаев следователи не уведомили заявителей о каком-либо процессуальном решении.

Речь в том числе идет о заявлении дизайнера, автора логотипа московского метро Константина Коновалова, которому перед акцией 27 июля полицейские сломали ногу. СК не увидел нарушений в действиях полицейских. 

Фотогалерея 
Задержания после акции в Москве. Фоторепортаж

Обращение Дарьи Сосновской, которую при задержании ударили в живот, СКР без проверки перенаправил в Росгвардию (СМИ сообщили, что удар девушке нанес полицейский, однако МВД это опровергало, в Росгвардии заявили, что действовали не их сотрудники). Cосновская после задержания была госпитализирована, у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы. Предыдущий глава СПЧ Михаил Федотов заявил, что видит основания для возбуждения дела в отношении сотрудника, избившего Сосновскую.

Среди заявителей также Борис Канторович, госпитализированный 27 июля с подозрением на ушиб легкого, Евгений Дубинин, получивший сотрясение мозга от удара о борт полицейского автобуса, и проезжавший мимо акции велосипедист Андрей Кургин, у которого диагностировали кровоподтеки. Также в числе тех, кто пожаловался на применение силы, — четверо подростков 15–17 лет.

В трех случаях правозащитники пожаловались в Европейский суд по правам человека.

«Мы считаем, что подобными действиями (бездействием) следственных органов нарушаются конституционные права граждан, а также основные положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод (в частности, право на эффективное расследование)», — пишет Сергей Петряков. Он просит Фадеева поставить вопрос перед руководством Следственного комитета о проведении дополнительных проверок по заявлениям пострадавших.

РБК передал Фадееву вопросы через его помощницу.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: СПЧ, митинги, Валерий Фадеев
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
Песков не раскрыл «глубину рабочего процесса» по изменению состава СПЧ
Политика
Член СПЧ Тамара Морщакова заявила о выходе из совета
Общество
Новый глава СПЧ сообщил о планах обсудить «дело 27 июля» на заседании
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter