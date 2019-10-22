Адвокаты заявивших об избиениях на митингах обратились к новому главе СПЧ

Адвокаты заявивших об избиениях на митингах обратились к новому главе СПЧ

Юристы «Зоны права» попросили Валерия Фадеева обратить внимание на дела 32 человек, заявивших, что их избили на акциях протеста. Ранее Фадеев назвал отсутствие реакции силовиков на обращения нарушением процедур

Валерий Фадеев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Руководитель правозащитной организации «Зона права» Сергей Петряков обратился к новому председателю Совета по правам человека при президенте Валерию Фадееву с просьбой взять на контроль обращения 32 участников акций протеста с жалобами на избиение полицейскими или казаками. Письмо Петрякова есть у РБК.

21 октября Фадеев заявил в интервью «Интерфаксу» о намерении «поставить вопрос» перед правоохранительными органами. «Есть обращения в соответствующие органы и Следственный комитет. Эти обращения не получают ответа никакого. Я не юрист, но это явное нарушение процедур. Почему они нарушаются, хотелось бы понять», — заявил Фадеев.

Новый глава Совета по правам человека выступает против несанкционированных акций. «Незаконные манифестации неуместны, тем более в Москве. Я понимаю реакцию властей на проведение незаконных митингов. Подобная реакция часто встречается и в других странах, ничего удивительного тут нет», — заявил он «Известиям».

Валерий Фадеев назначен главой СПЧ 21 октября. Он известен как основатель медиахолдинга «Эксперт», ведущий воскресных выпусков программы «Время» на «Первом канале», одно из доверенных лиц Владимира Путина на выборах 2012 года и член высшего совета «Единой России». Фадеев сменил Михаила Федотова, который возглавлял СПЧ на протяжении девяти лет. В день назначения Фадеева указом президента из членов СПЧ были исключены глава правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров, руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, профессор ВШЭ Илья Шаблинский и политолог Екатерина Шульман. В совет, в частности, вошел исполнительный директор МИА «Россия Сегодня» Кирилл Вышинский. О добровольном выходе из СПЧ заявила бывший заместитель главы Конституционного суда Тамара Морщакова.

Адвокаты «Зоны права» ведут 17 обращений о неоправданном применении силы полицейскими или сотрудниками Росгвардии во время летних протестов в Москве, а также 15 дел о насилии в отношении протестующих на акциях 5 мая («Он нам не царь») и 9 сентября (против повышения пенсионного возраста) 2018 года.