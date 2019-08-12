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МВД не подтвердило личность ударившего девушку на акции полицейского
По данным полиции, сотрудник, чье имя ранее упомянули СМИ, не имеет отношения к инциденту. Пострадавшая девушка, которая получила ушибы головы и грудной клетки, обратилась с заявлением в СК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Информация о сотруднике МВД, который ударил участницу митинга в Москве Дарью Сосновскую, не соответствует действительности, говорится в сообщении управления ведомства по городу.

Имя полицейского, а также батальон, в котором он служит, ранее назвал Telegram-канал Baza. Как отмечалось в сообщении, эта информация была получена от его коллег. Сам полицейский отказался отвечать на вопросы журналистов, а его аккаунт в социальной сети был изменен, отмечал канал.

«Указанный сотрудник полиции никакого отношения к инциденту не имеет», — заявили в полиции.

Ведомство сообщило, что начало служебную проверку по факту применения силы в отношении участницы митинга, и пообещало привлечь виновных к ответственности.

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Задержания после акции в Москве. Фоторепортаж

Сосновская была задержана на согласованной акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму, которая прошла на проспекте Академика Сахарова 10 августа. На распространенном в соцсетях видео видно, как активистку задерживают два человека в защитных шлемах и форме. После того как у одного из них упала резиновая дубинка, он ударил задержанную кулаком в живот. Как заявили в Росгвардии, запечатленные на записи представители правоохранительных органов не являются сотрудниками ведомства.

12 августа Сосновская обратилась с заявлением в СК. В нем говорится, что девушка сделала замечание полицейским, которые задержали человека с признаками инвалидности. После этого, по словам активистки, правоохранители схватили ее и заломили руки за спину. Затем Сосновскую потащили к автозаку, полицейский нанес ей «удар кулаком руки в область живота справа» и ударил по голове. По словам главы правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, у пострадавшей диагностировали ушибы мягких тканей головы и грудной клетки.

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Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

Полиция оценила число участников акции 10 августа в 20 тыс. человек, «Белый счетчик» — в 49,9 тыс. По завершении митинга некоторые люди группами двинулись в сторону Чистопрудного бульвара, а также по улице Маросейка к Старой площади, где расположено здание администрации президента. По данным МВД, после согласованной акции за различные нарушения задержали 136 человек, правозащитный портал «ОВД-Инфо», в свою очередь, сообщил более чем о 250 задержанных.
 

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Москва, полиция, митинг
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