МВД не подтвердило личность ударившего девушку на акции полицейского

По данным полиции, сотрудник, чье имя ранее упомянули СМИ, не имеет отношения к инциденту. Пострадавшая девушка, которая получила ушибы головы и грудной клетки, обратилась с заявлением в СК

Фото: Андрей Любимов / РБК

Информация о сотруднике МВД, который ударил участницу митинга в Москве Дарью Сосновскую, не соответствует действительности, говорится в сообщении управления ведомства по городу.

Имя полицейского, а также батальон, в котором он служит, ранее назвал Telegram-канал Baza. Как отмечалось в сообщении, эта информация была получена от его коллег. Сам полицейский отказался отвечать на вопросы журналистов, а его аккаунт в социальной сети был изменен, отмечал канал.

«Указанный сотрудник полиции никакого отношения к инциденту не имеет», — заявили в полиции.

Ведомство сообщило, что начало служебную проверку по факту применения силы в отношении участницы митинга, и пообещало привлечь виновных к ответственности.