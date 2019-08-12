МВД не подтвердило личность ударившего девушку на акции полицейского

Информация о сотруднике МВД, который ударил участницу митинга в Москве Дарью Сосновскую, не соответствует действительности, говорится в сообщении управления ведомства по городу.
Имя полицейского, а также батальон, в котором он служит, ранее назвал Telegram-канал Baza. Как отмечалось в сообщении, эта информация была получена от его коллег. Сам полицейский отказался отвечать на вопросы журналистов, а его аккаунт в социальной сети был изменен, отмечал канал.
«Указанный сотрудник полиции никакого отношения к инциденту не имеет», — заявили в полиции.
Ведомство сообщило, что начало служебную проверку по факту применения силы в отношении участницы митинга, и пообещало привлечь виновных к ответственности.