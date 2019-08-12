СК не увидел нарушений после жалобы москвича на сломанную на митинге ногу

СК не увидел нарушений после жалобы москвича на сломанную на митинге ногу

Следственный комитет считает, что действия полицейских, сломавших ногу дизайнеру Константину Коновалову, вышедшему на пробежку во время акции протеста 27 июля, были правомерными. Это следует из ответа ведомства на заявление Коновалова, который он предоставил РБК.

В СК подтвердили, что все еще уверены в том, что Коновалов принимал участие в несогласованной акции протеста. В ведомстве напомнили, что сотрудники полиции имеют право применять физическую для «выполнения возложенных на полицию обязанностей по пресечению преступлений».

«При таких обстоятельствах действия сотрудников правоохранительных органов по применению в отношении Вас физической силы являлись правомерными», — говорится в документе. «Считаю, что это просто какая-то издевка, а не нормальный ответ. Мы будем обжаловать, потому что я не понимаю как вообще можно «правомерно» сломать ногу», — сказал РБК Коновалов. Он заявил, что «сейчас устанавливает», кто сломал ему ногу.

В своем Facebook он отметил, что предоставить его адвокату видео с камер наблюдения на Тверской, где произошел инцидент, отказались.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СКР по Москве.