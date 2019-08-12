СК не увидел нарушений после жалобы москвича на сломанную на митинге ногу

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,47 +0,19 EUR Бирж. 73,40 +0,30 Brent 58,43 -0,41% USD Нал. 66,00 63,33 EUR Нал. 74,08 71,42 USD ЦБ 65,43 +0,17 EUR ЦБ 73,12 +0,10 EUR/USD 1,1212 +0,0009 BTC/USD Бирж. 11 476,00 -97,00 IMOEX 2 689,93 +0,38% RTSI 1 294,12 +0,36% DJIA 25 894,81 -1,49% Nasdaq 7 864,34 -1,19%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Мосэнерго ₽2 (-11,11%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20
TripAdvisor $50 (+23,79%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
Норникель ₽17 700 (+17,81%) прогноз ВТБ Капитал к 07.08.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,71%) прогноз ING к 30.09.19
BlackRock $537 (+29,09%) прогноз Jefferies к 22.07.20
Мосэнерго ₽2 (-11,11%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20
TripAdvisor $50 (+23,79%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
Норникель ₽17 700 (+17,81%) прогноз ВТБ Капитал к 07.08.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,71%) прогноз ING к 30.09.19
BlackRock $537 (+29,09%) прогноз Jefferies к 22.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 65,43 (+0,17) Quote, 12:14
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 73,12 (+0,1) Quote, 12:14
Власти Москвы начали проверку из-за смерти девушки от неизвестной болезни Общество, 23:10 СК не увидел нарушений после жалобы москвича на сломанную на митинге ногу Общество, 23:03 Организаторы шествия 17 августа сообщили об отказе мэрии его согласовать Политика, 23:02 Роскомнадзор объяснил блокировку статьи через три года после публикации Общество, 22:42 Порт заявил о незаконном обыске СБУ из-за захода танкера в Севастополь Общество, 22:33 В парке на юге России обнаружили «танк ядерного апокалипсиса» Общество, 22:19 Власти отказались от ввода обязательного ЕГЭ для выпускников колледжей Общество, 22:04 Читай по ногам: как работает язык тела. Тест Партнерский материал, 21:58 «Ростов» обыграл «Крылья Советов» и вышел на второе место в РПЛ Спорт, 21:56 В МЧС назвали причину взрыва газа в жилом доме в Москве Общество, 21:43 «Роскосмос» не увидел опасности в приближающемся к Земле астероиде Общество, 21:39 СМИ узнали о круглосуточной охране игроков «Арсенала» Озила и Колашинаца Спорт, 21:37 Суд арестовал фигуранта «болотного дела» за мат на митинге 10 августа Общество, 21:27 Туроператоры оценили потери Грузии из-за оттока российских туристов Общество, 21:06
Общество ,  
0 
СК не увидел нарушений после жалобы москвича на сломанную на митинге ногу

Следственный комитет считает, что действия полицейских, сломавших ногу дизайнеру Константину Коновалову, вышедшему на пробежку во время акции протеста 27 июля, были правомерными. Это следует из ответа ведомства на заявление Коновалова, который он предоставил РБК.

В СК подтвердили, что все еще уверены в том, что Коновалов принимал участие в несогласованной акции протеста. В ведомстве напомнили, что сотрудники полиции имеют право применять физическую для «выполнения возложенных на полицию обязанностей по пресечению преступлений».

«При таких обстоятельствах действия сотрудников правоохранительных органов по применению в отношении Вас физической силы являлись правомерными», — говорится в документе. «Считаю, что это просто какая-то издевка, а не нормальный ответ. Мы будем обжаловать, потому что я не понимаю как вообще можно «правомерно» сломать ногу», — сказал РБК Коновалов. Он заявил, что «сейчас устанавливает», кто сломал ему ногу.

В своем Facebook он отметил, что предоставить его адвокату видео с камер наблюдения на Тверской, где произошел инцидент, отказались.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГСУ СКР по Москве.

Общество
МВД проверит случай с избитой при задержании на акции 10 августа девушкой

27 июля у здания мэрии Москвы на Тверской проходила акция протеста в поддержку недопущенных к выборам кандидатов в Мосгордуму. Как говорил Коновалов, он вышел на пробежку у мэрии и остановился, чтобы сфотографировать автозаки. Его задержали и повалили на землю. Позднее врачи диагностировали у него перелом ноги.

Фотогалерея 
Акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в МГД. Фоторепортаж

Теги: акция протеста, Следственный комитет, перелом, новости РБК
Материалы по теме
МВД проверит случай с избитой при задержании на акции 10 августа девушкой
Общество
Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter