Федотов нашел основания для дела на ударившего девушку полицейского

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,28 +0,24 EUR Бирж. 73,10 +0,37 Brent 58,43 -0,41% USD Нал. EUR Нал. USD ЦБ 65,43 +0,17 EUR ЦБ 73,12 +0,10 EUR/USD 1,1203 +0,0024 BTC/USD Бирж. 11 573,00 +258,00 IMOEX 2 689,93 +0,38% RTSI 1 294,12 +0,36% DJIA 25 894,81 -1,49% Nasdaq 7 864,34 -1,19%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Мосэнерго ₽2 (-11,11%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20
TripAdvisor $50 (+23,79%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
Норникель ₽17 700 (+17,81%) прогноз ВТБ Капитал к 07.08.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,62%) прогноз ING к 30.09.19
BlackRock $537 (+29,09%) прогноз Jefferies к 22.07.20
Мосэнерго ₽2 (-11,11%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20
TripAdvisor $50 (+23,79%) прогноз RBC Capital Markets к 07.08.20
Норникель ₽17 700 (+17,81%) прогноз ВТБ Капитал к 07.08.20
Доллар/Рубль ₽65 (-0,62%) прогноз ING к 30.09.19
BlackRock $537 (+29,09%) прогноз Jefferies к 22.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 65,43 (+0,17) Quote, 12 авг, 12:14
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 73,12 (+0,1) Quote, 12 авг, 12:14
Федотов нашел основания для дела на ударившего девушку полицейского Общество, 12 авг, 23:43 Власти Москвы начали проверку из-за смерти девушки от неизвестной болезни Общество, 12 авг, 23:10 СК не увидел нарушений после жалобы москвича на сломанную на митинге ногу Общество, 12 авг, 23:03 Организаторы шествия 17 августа сообщили об отказе мэрии его согласовать Политика, 12 авг, 23:02 Роскомнадзор объяснил блокировку статьи через три года после публикации Общество, 12 авг, 22:42 Порт заявил о незаконном обыске СБУ из-за захода танкера в Севастополь Общество, 12 авг, 22:33 В парке на юге России обнаружили «танк ядерного апокалипсиса» Общество, 12 авг, 22:19 Власти отказались от ввода обязательного ЕГЭ для выпускников колледжей Общество, 12 авг, 22:04 Читай по ногам: как работает язык тела. Тест Партнерский материал, 12 авг, 21:58 «Ростов» обыграл «Крылья Советов» и вышел на второе место в РПЛ Спорт, 12 авг, 21:56 В МЧС назвали причину взрыва газа в жилом доме в Москве Общество, 12 авг, 21:43 «Роскосмос» не увидел опасности в приближающемся к Земле астероиде Общество, 12 авг, 21:39 СМИ узнали о круглосуточной охране игроков «Арсенала» Озила и Колашинаца Спорт, 12 авг, 21:37 Суд арестовал фигуранта «болотного дела» за мат на митинге 10 августа Общество, 12 авг, 21:27
Выборы в Мосгордуму ,  
0 
Федотов нашел основания для дела на ударившего девушку полицейского

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что нужно возбудить уголовное дело против ударившего активистку Дарью Сосновскую полицейского. Об этом он сообщил «Интерфаксу».

«Я думаю, что руководство наших правоохранительных органов должно провести служебную проверку по данному факту, а потом передать материалы в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — сказал он.

Общество
МВД не подтвердило личность ударившего девушку на акции полицейского

Федотов добавил, что для возбуждения дела есть основания, а именно — превышение должностных полномочий сотрудником правоохранительных органов. Глава СПЧ добавил, что он видел видеозапись инцидента.

«Могу сказать одно: меня с детства приучили — женщину нельзя бить. Нельзя. Никогда и ни при каких условиях. Это, в том числе, и не по-мужски», — сказал он.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как во время задержания участников несогласованных протестных акций 10 августа в центре Москвы два сотрудника правоохранительных органов задержали девушку и отвели ее в автозак. После того, как у одного из них упала резиновая дубинка, полицейский ударил активистку в живот.

Фотогалерея 
Задержания после акции в Москве. Фоторепортаж

Впоследствии получившая удар в живот Дарья Сосновская обратилась с заявлением к руководителю следственного отдела по Тверскому району СУ по ЦАО Москвы СКР. В поликлинике ей поставили диагноз «ушиб мягких тканей волосистой части головы, ушиб грудной клетки справа». Она также написала в заявлении, что сделала замечание полицейским из-за того, что они задержали человека с признаками инвалидности, после чего ее также отправили в автозак, ударив в живот и по голове.

При этом Росгвардия заявила, что ударивший девушку не является сотрудником ведомства. В московском управлении МВД отметили, что проведут служебную проверку.

Теги: СПЧ, Михаил Федотов, акции протеста, задержания, Москва, новости РБК
Материалы по теме
Акция за независимых кандидатов в Мосгордуму. Главное
Политика
МВД проверит случай с избитой при задержании на акции 10 августа девушкой
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter