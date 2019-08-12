Федотов нашел основания для дела на ударившего девушку полицейского

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов заявил, что нужно возбудить уголовное дело против ударившего активистку Дарью Сосновскую полицейского. Об этом он сообщил «Интерфаксу».

«Я думаю, что руководство наших правоохранительных органов должно провести служебную проверку по данному факту, а потом передать материалы в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела», — сказал он.

Федотов добавил, что для возбуждения дела есть основания, а именно — превышение должностных полномочий сотрудником правоохранительных органов. Глава СПЧ добавил, что он видел видеозапись инцидента.

«Могу сказать одно: меня с детства приучили — женщину нельзя бить. Нельзя. Никогда и ни при каких условиях. Это, в том числе, и не по-мужски», — сказал он.