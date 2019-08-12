В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца

В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца

Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на заявление ведомства.

Его напарник, который помогал проводить задержание, также не служит в подразделениях Росгвардии. РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД по Москве.

В соцсетях появилось видео, на котором два человека в защитных шлемах и форме задерживают девушку. После того как у одного из них упала резиновая дубинка, он ударил задержанную кулаком в живот.

Согласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов прошел в Москве 10 августа на проспекте Академика Сахарова. Власти согласовали заявку на присутствие 100 тыс. человек. По официальным данным, мероприятие посетили 20 тыс., по информации волонтерского проекта «Белый счетчик» — около 50–60 тыс.