Получившая удар в живот активистка пожаловалась в Басманный суд на СК

Дарья Сосновская, пострадавшая от полицейского на несанкционированной акции в Москве, подала жалобу в Басманный суд из-за того, что следователи не провели служебной проверки. Об этом РБК сообщила ее адвокат Татьяна Молоканова.

Она отметила, что защита обращалась с заявлением о привлечении к уголовной ответственности сотрудников полиции, от которых пострадала Сосновская, а также просила провести проверку, чтобы установить виновных.

«Проверка не была проведена, материалы были переданы в Росгвардию, но мы считаем, что это просто отписка, поэтому обратились с жалобой в Басманный районный суд», — сказала Молоканова.

Сосновскую задержали 10 августа во время несогласованного шествия в центре Москвы в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В Сети появился ролик, на котором видно, как один из задержавших Сосновскую полицейских ударил ее в живот. В Росгвардии заявляли, что он не является ее сотрудником. МВД также не подтвердило личность ударившего девушку силовика.