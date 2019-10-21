Член СПЧ Тамара Морщакова заявила о выходе из совета

После указа Владимира Путина, которым он сменил состав Совета по правам человека, член СПЧ Тамара Морщакова подала в отставку. До прихода в СПЧ она была судьей и зампредом Конституционного суда

Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила РБК, что написала заявление о выходе из состава совета и отправила его в общую рассылку СПЧ.

«Мое решение связано прежде всего с изменениями в персональном составе совета. Я бы не назвала это действиями в знак протеста, но совет, в котором я работаю, не сохраняет свою правозащитную суть», — объяснила Морщакова РБК.

Ранее Морщакова выступала против отставки с поста председателя совета Михаила Федотова, руководившего СПЧ с 2010 года. Она не поддержала решение сместить его из-за достижения предельного возраста нахождения на госслужбе (70 лет). «70 лет это не препятствие осуществлению его деятельности по существу. Я не знаю, откуда источник, сообщивший это, брал сведения, и действительно ли все это обосновано только возрастом. Закон не считает это абсолютным правилом», — говорила она.

Уходящая из совета Татьяна Морщакова с 1991 по 1995 год была судьей Конституционного суда, в 1995 году она стала заместителем председателя КС и оставалась на этом посту до 2002 года. Она участвовала в разработке проекта российской Конституции и судебной реформы, законов о статусе судей и обжаловании решений органов государственной власти.