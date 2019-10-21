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Общество ,  
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Член СПЧ Тамара Морщакова заявила о выходе из совета
После указа Владимира Путина, которым он сменил состав Совета по правам человека, член СПЧ Тамара Морщакова подала в отставку. До прихода в СПЧ она была судьей и зампредом Конституционного суда

Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила РБК, что написала заявление о выходе из состава совета и отправила его в общую рассылку СПЧ.

«Мое решение связано прежде всего с изменениями в персональном составе совета. Я бы не назвала это действиями в знак протеста, но совет, в котором я работаю, не сохраняет свою правозащитную суть», — объяснила Морщакова РБК.

Ранее Морщакова выступала против отставки с поста председателя совета Михаила Федотова, руководившего СПЧ с 2010 года. Она не поддержала решение сместить его из-за достижения предельного возраста нахождения на госслужбе (70 лет). «70 лет это не препятствие осуществлению его деятельности по существу. Я не знаю, откуда источник, сообщивший это, брал сведения, и действительно ли все это обосновано только возрастом. Закон не считает это абсолютным правилом», — говорила она.

Уходящая из совета Татьяна Морщакова с 1991 по 1995 год была судьей Конституционного суда, в 1995 году она стала заместителем председателя КС и оставалась на этом посту до 2002 года. Она участвовала в разработке проекта российской Конституции и судебной реформы, законов о статусе судей и обжаловании решений органов государственной власти.

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Решение Морщаковой об уходе в отставку поддержали не все члены Совета. «Вообще-то я меньше года как избран в СПЧ, также, как и Катя Шульман. Есть такие люди, что подали заявления о уходе? Не надо провоцировать людей. Если будет такая информация — она до вас в любом случае дойдет», — заявил РБК Генри Резник.

«Нет, почему я должен подавать заявление о выходе? Разве подавал кто-то заявления? В соответствии с указом Президента там указаны люди, что оттуда выходят — меня среди них нет», — ответил на вопрос РБК Николай Сванидзе.

В соответствии с подписанными президентом указами Михаил Федотов покидает пост председателя СПЧ, а на его место назначается секретарь Общественной палаты и член высшего совета «Единой России» Валерий Фадеев.

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Также Путин вывел из состава совета нескольких правозащитников, в том числе политолог Екатерина Шульман, глава «Агоры» Павел Чиков, профессор ВШЭ Илья Шаблинский и руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров. Вместо них в совет попал исполнительный директор МИА «Россия Сегодня» Кирилл Вышинский, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, президент автономной некоммерческой организации «Центр прикладных исследований и программ» Александр Точенов.

Авторы: Наталья Галимова, Георгий Тадтаев, Артем Афонский
Теги: СПЧ, Михаил Федотов, отставка
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