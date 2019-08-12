Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

Поводом для обращения стало жесткое задержание и удар, который Дарье Сосновской нанес сотрудник правоохранительных органов. У девушки диагностировали ушибы мягких тканей головы и грудной клетки

Фото: Я.Н. / YouTube

Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением. Об этом сообщает «Зона права» в Telegram-канале со ссылкой на адвоката Татьяну Молоканову.

Об этом также пишет в Telegram-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Он опубликовал справку Сосновской из травматологического отделения поликлиники № 219, где ей поставили диагноз «ушиб мягких тканей волосистой части головы, ушиб грудной клетки справа».

По словам адвоката, девушку задерживал неустановленный сотрудник 2-го оперативного полка ГУ МВД по Москве. В заявление девушки говорится, что она сделала замечание сотрудникам полиции, которые на улице Забелина задерживали человека с признаками инвалидности. Спустя некоторое время, по словам Сосновской, правоохранители догнали ее, схватили за руки и закрутили их за спину. Потом ее поволокли к автозаку и полицейский нанес ей «удар кулаком руки в область живота справа», утверждает пострадавшая. Девушка также сообщила, что, затаскивая ее в автозак, сотрудники полиции ударили ее по голове.