Адвокат сообщила о госпитализации получившей удар в живот активистки

Адвокат сообщила о госпитализации получившей удар в живот активистки

Дарью Сосновскую, которую сотрудник правоохранительных органов ударил в живот при задержании, госпитализируют. Об этом ТАСС сообщила адвокат девушки Татьяна Молоканова.

«Дарья обратилась к врачам, везут сейчас в больницу», — сказала она. Адвокат добавила, что медики подозревают у активистки ушиб головного мозга, поэтому они проведут диагностику.

Молоканова рассказала РБК, что в отношении Сосновской составили протокол о нарушении порядка проведения митинга (ст. 20.2 КоАП). По ее словам, 13 августа административное дело рассмотрят в Таганском районном суде.

Юрист добавила, что в ночь с 10 на 11 августа Сосновскую отпустили домой, она обратилась за медицинской помощью. 12 августа ей снова понадобилась помощь медиков, так как девушку по-прежнему беспокоят боли.