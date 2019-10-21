Путин дал поручение главе Красноярского края после прорыва дамбы

Президент России Владимир Путин поручил губернатору Красноярского края Александру Уссу принять необходимые меры в связи с прорывом дамбы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин поручил губернатору реализовать все необходимые меры, особо обращая внимание на нужды людей», — говорится в сообщении.

Губернатор доложил президенту о принимаемых мерах для ликвидации последствий происшествия, а также об оказании помощи семьям погибших, пострадавших и пропавших без вести.

Дамбу на реке Сейба прорвало рано утром 19 октября. Потоки воды смыли вагончики, в которых проживали рабочие. В результате погибли 15 человек, пятеро числятся пропавшими без вести. Дамбой владеет золотодобывающее предприятие «Сисим», принадлежащее холдингу «Сибзолото». По данным холдинга, травмы получили 44 человека.