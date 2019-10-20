Спасатели нашли еще одного пропавшего без вести после прорыва дамбы

Спасатели нашли еще одного пропавшего без вести после прорыва дамбы

Спасатели нашли живым одного из шести без вести пропавших после прорыва дамбы в Красноярском крае. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

«Мужчина 1985 года действительно числился в списках пропавших. На данный момент обнаружен нашими сотрудниками. Мужчина обнаружен в поселке Курагино», — сказали в ведомстве.

Представитель краевого главка МВД Владимир Юрченко добавил «РИА Новости», что был найден машинист-бульдозерист. По его словам, мужчину опрашивают.

Дамбу на реке Сейбе прорвало утром 19 октября, из-за чего затопило два вагончика, где жили рабочие. В результате погибли 15 человек и 14 пострадали. Первоначально сообщалось о 13 пропавших без вести, затем их число сократилось до шести. Таким образом, сейчас осталось пять человек, местонахождение которых пока не установлено.