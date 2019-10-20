Спасатели нашли еще одного пропавшего без вести после прорыва дамбы

Спасатели нашли живым одного из шести без вести пропавших после прорыва дамбы в Красноярском крае. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
«Мужчина 1985 года действительно числился в списках пропавших. На данный момент обнаружен нашими сотрудниками. Мужчина обнаружен в поселке Курагино», — сказали в ведомстве.
Представитель краевого главка МВД Владимир Юрченко добавил «РИА Новости», что был найден машинист-бульдозерист. По его словам, мужчину опрашивают.
Дамбу на реке Сейбе прорвало утром 19 октября, из-за чего затопило два вагончика, где жили рабочие. В результате погибли 15 человек и 14 пострадали. Первоначально сообщалось о 13 пропавших без вести, затем их число сократилось до шести. Таким образом, сейчас осталось пять человек, местонахождение которых пока не установлено.