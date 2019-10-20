По делу о прорыве дамбы задержали гендиректора и двух сотрудников артели

По делу о прорыве дамбы задержали гендиректора и двух сотрудников артели

Правоохранительные органы задержали гендиректора золотодобывающей артели «Сисим», начальника и мастера горного участка в рамках расследования дела о прорыве дамбы в Красноярском крае. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

«Для проведения допроса они доставлены в город Красноярск, где с ними сейчас работают следователи», — говорится в сообщении.

В офисе предприятия провели обыски. Силовики изъяли техническую и финансовую документацию. СК считает приоритетной версией причины произошедшего нарушения при проведении золотодобывающих работ.

Дамбу на реке Сейбе прорвало рано утром 19 октября, в результате чего затопило два вагончика, где жили рабочие. Погибли 15 человек, 14 пострадали, еще шесть числятся пропавшими без вести. Власти региона объявили 21 октября днем траура. Жителей близлежащего села Щетинкино начали эвакуировать.