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По делу о прорыве дамбы задержали гендиректора и двух сотрудников артели

Правоохранительные органы задержали гендиректора золотодобывающей артели «Сисим», начальника и мастера горного участка в рамках расследования дела о прорыве дамбы в Красноярском крае. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

«Для проведения допроса они доставлены в город Красноярск, где с ними сейчас работают следователи», — говорится в сообщении.

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МЧС показало видео с места прорыва дамбы в Красноярском крае

В офисе предприятия провели обыски. Силовики изъяли техническую и финансовую документацию. СК считает приоритетной версией причины произошедшего нарушения при проведении золотодобывающих работ.

Дамбу на реке Сейбе прорвало рано утром 19 октября, в результате чего затопило два вагончика, где жили рабочие. Погибли 15 человек, 14 пострадали, еще шесть числятся пропавшими без вести. Власти региона объявили 21 октября днем траура. Жителей близлежащего села Щетинкино начали эвакуировать.

Фотогалерея 
Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае. Фоторепортаж

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК).

Теги: Красноярский край, дамба, задержание, Следственный комитет
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