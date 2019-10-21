Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 63,76 (-0,19) Quote, 12:56
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 71,17 (+0,04) Quote, 12:56
На Украине министр извинился за песню «Квартала 95» об экс-главе Нацбанка Политика, 14:58 США впервые уступили Китаю по числу богатейших людей Экономика, 14:57 В Подмосковье зафиксированы новые температурные рекорды Общество, 14:56 Психиатр назвала наиболее частую причину детских суицидов Общество, 14:54 Как устроены современные кухонные плиты и духовки РБК и Electrolux, 14:49 Как применять возможности цифровой трансформации офисов на практике РБК и Xerox, 14:49 Войны, госконтроль и азиатский NASDAQ: как возник фондовый рынок в Китае Quote, 14:49 Минстрой разработает законопроект по борьбе с потребительским терроризмом Общество, 14:43 Суд отказался заблокировать деятельность BlaBlaCar Технологии и медиа, 14:38 В Крыму девушка упала с 40-метровой скалы и выжила Общество, 14:31 На матч «Зенита» и «Лейпцига» в Лиге чемпионов назначены судьи из Турции Спорт, 14:23 Правительство Испании установило дату перезахоронения Франко Политика, 14:20 39 идей для бизнеса для «мобильных» предпринимателей РБК и ГАЗ, 14:20 Джулиан Ассанж прибыл на суд по вопросу о его экстрадиции в США Общество, 14:15
Общество ,  
0 
Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Суд Железнодорожного района Красноярска арестовал начальника горного участка золотодобывающей компании «Сисим» Андрея Еганова после прорыва дамбы в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Судья Марина Попцова постановила заключить Еганова под стражу на два месяца, до 18 декабря.

При этом, по словам официального представителя ГСУ СК по Красноярскому краю Ольги Шаманской, Еганов признал свою вину, передает «РИА Новости». Остальные два фигуранта — гендиректор «Сисим» и горный мастер — вину не признают.

Фотогалерея 
Последствия прорыва дамбы в Красноярском крае. Фоторепортаж

Разрушение дамбы технического водоема золотодобывающей артели «Сисим» произошло в ночь на 19 октября на реке Сейба. Вода затопила вагончики, в которых жили около 70 рабочих. В результате погибли 15 человек, еще пять пропали без вести. По последним данным, пострадали 44 человека, девять из которых были госпитализированы. Позднее был опубликован список погибших.

СК России по Красноярскому краю возбудил дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее смерть двух и более лиц». По предварительной версии, прорыв дамбы произошел из-за нарушений при проведении золотодобывающих работ.

День траура в Красноярском крае был назначен на 21 октября. Глава региона Александр Усс распорядился оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим.

Теги: дамба, суд, арест, решение суда
Задайте вопрос Максиму Орешкину
Министр ответит на самые популярные из них в онлайне на РБК
Отправить
Материалы по теме
«Сибзолото» опубликовало список погибших из-за прорыва дамбы на Сейбе
Общество
«Сибзолото» выразило соболезнования семьям погибших от прорыва дамбы
Общество
Семьям погибших при прорыве дамбы выплатят по 1 млн руб.
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter