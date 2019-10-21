Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Суд Железнодорожного района Красноярска арестовал начальника горного участка золотодобывающей компании «Сисим» Андрея Еганова после прорыва дамбы в Красноярском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Судья Марина Попцова постановила заключить Еганова под стражу на два месяца, до 18 декабря.

При этом, по словам официального представителя ГСУ СК по Красноярскому краю Ольги Шаманской, Еганов признал свою вину, передает «РИА Новости». Остальные два фигуранта — гендиректор «Сисим» и горный мастер — вину не признают.

Разрушение дамбы технического водоема золотодобывающей артели «Сисим» произошло в ночь на 19 октября на реке Сейба. Вода затопила вагончики, в которых жили около 70 рабочих. В результате погибли 15 человек, еще пять пропали без вести. По последним данным, пострадали 44 человека, девять из которых были госпитализированы. Позднее был опубликован список погибших.