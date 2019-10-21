«Сибзолото» сообщило о 44 пострадавших при прорыве дамбы

Число пострадавших при прорыве дамбы на реке Сейба в Красноярском крае увеличилось до 44 человек. Об этом сообщает холдинг «Сибзолото», в структуру которого входит золотодобывающая артель «Сисим» — владелец дамбы.

«Получили травмы 44 человека», — говорится в сообщении. Ранее было известно о 27 пострадавших.

В больнице находятся девять человек, при этом четверо из них были госпитализированы в тяжелом состоянии санитарной авиацией.

Разрушение дамбы технического водоема золотодобывающей артели произошло в ночь на 19 октября на реке Сейба. Были затоплены вагончики, в которых жили около 70 рабочих. В результате погибли 15 человек, еще пять пропали без вести.