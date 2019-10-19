Власти заявили о влиянии погоды на прорыв дамбы в Красноярском крае

Власти заявили о влиянии погоды на прорыв дамбы в Красноярском крае

Дожди могли повлиять на прорыв дамбы на реке Сейба в Красноярском крае. Об этом заявил губернатор региона Александр Усс, сообщается на сайте правительства края.

«В этот период там шли дожди, поэтому возможно влияние природного фактора», — сказал глава региона.

Губернатор отметил, что пока трудно сказать о причинах случившегося. По его словам, прорыв дамбы мог также произойти из-за несоблюдения технологий при строительстве.

Дамбу прорвало в ночь на 19 октября в районе поселка Щетинкино возле золотодобывающей артели. Потоки воды смыли несколько вагончиков, где жили рабочие. По данным МЧС, в результате погибли 13 человек, 12 доставили в больницы, а 15 пропали без вести.