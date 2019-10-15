Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 64,37 (+0,14) Quote, 14 окт, 13:40
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 70,93 (+0,2) Quote, 14 окт, 13:40
Трамп потребовал от Эрдогана прекратить огонь в Сирии Политика, 01:50 США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в сессии ГА ООН Политика, 01:48 Партия Качиньского получила в сейме Польши 235 мандатов из 460 Политика, 01:20 США ввели санкции против Минобороны и Минэнерго Турции Политика, 01:14 Глава Пентагона пообещал в штаб-квартире НАТО добиться мер против Турции Политика, 00:59 Посольство сообщило о застрявших в аэропорту Барселоны россиянах Общество, 00:35 Кадыров анонсировал визит наследного принца Саудовской Аравии в Чечню Политика, 00:14 СМИ сообщили о задержании экс-майора Дымовского со взрывчаткой Общество, 00:07 Эксперты увидели в законе о значимых сайтах угрозу сервисам бронирования Технологии и медиа, 00:00 Стали известны обладатели Букеровской премии Общество, 14 окт, 23:58 Сборная Украины обыграла Португалию Роналду и пробилась на Евро-2020 Спорт, 14 окт, 23:52 Опрос показал снижение доверия украинцев к деятельности Зеленского Политика, 14 окт, 23:30 Путин обсудил военно-техническое сотрудничество с саудовским королем Политика, 14 окт, 23:14 В Приморье в жилом доме из-за взрыва снаряда обрушился потолок Общество, 14 окт, 23:12
Политика ,  
0 
США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в сессии ГА ООН

Соединенные Штаты отказали в выдаче виз 18 российским дипломатам, планировавшим принять участие в сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом сообщил на заседании Шестого комитета, занимающегося правовыми вопросами, заместитель постоянного представителя России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».

«Российская делегация не получила 18 виз. За эту неделю ни одной визы выдано не было», — сказал Кузьмин.

Говоря о работе Шестого комитета, зампостпреда отметил, что для участия в этом мероприятии в визе было отказано переводчику, который должен был переводить выступления российской делегации на английский язык.

Политика
МИД назвал вариант ответа на отказ США выдавать визы россиянам в ООН

В конце сентября за час до вылета российской делегации из Москвы в Нью-Йорк на заседание Генсассамблеи ООН российскую делегацию уведомили о невыдаче американских виз. В частности, въездной документ не смогли получить десять российских делегатов. Среди них — главы международных комитетов Федерального собрания и сотрудники аппарата МИД России. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали произошедшее «возмутительным примером» неуважения и направили Вашингтону ноту протеста.

В Госдепе отмечали, что каждая заявка рассматривается индивидуально и американские власти действуют в этом вопросе в соответствии с законом и международными обязательствами.

Политика
Лавров пообещал принять меры из-за невыдачи российским делегатам виз США

В начале октября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила об отказе в выдаче американских виз российским дипломатам, планировавших принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс» в США. В связи с этим российская сторона направила обращение в ООН. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил, что получил данное письмо.

На фоне сложившейся проблемы с выдачей виз российским дипломатам  в ООН выразили обеспокоенность.

Теги: американские визы, Генассамблея ООН, российские дипломаты
Материалы по теме
В ООН выразили обеспокоенность невыдачей виз США российским делегатам
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США
Политика
ООН получила обращение от Москвы о невыдаче виз США российской делегации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter