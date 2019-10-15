США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в сессии ГА ООН

США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в сессии ГА ООН

Соединенные Штаты отказали в выдаче виз 18 российским дипломатам, планировавшим принять участие в сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом сообщил на заседании Шестого комитета, занимающегося правовыми вопросами, заместитель постоянного представителя России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».

«Российская делегация не получила 18 виз. За эту неделю ни одной визы выдано не было», — сказал Кузьмин.

Говоря о работе Шестого комитета, зампостпреда отметил, что для участия в этом мероприятии в визе было отказано переводчику, который должен был переводить выступления российской делегации на английский язык.

В конце сентября за час до вылета российской делегации из Москвы в Нью-Йорк на заседание Генсассамблеи ООН российскую делегацию уведомили о невыдаче американских виз. В частности, въездной документ не смогли получить десять российских делегатов. Среди них — главы международных комитетов Федерального собрания и сотрудники аппарата МИД России. В российском внешнеполитическом ведомстве назвали произошедшее «возмутительным примером» неуважения и направили Вашингтону ноту протеста.