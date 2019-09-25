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Лавров пообещал принять меры из-за невыдачи российским делегатам виз США

Министр внутренних дел России Сергей Лавров заявил, что Россия примет меры после невыдачи американских виз российским делегатам на сессию Генеральной ассамблеи ООН. Об этом он заявил в штаб-квартире ООН, передает корреспондент РБК.

«Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз», — сказал Лавров.

В Нью-Йорке 24 сентября стартовала так называемая неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, в ходе которой выступают главы государств и правительств. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев сообщил РБК, что десять делегатов из России не получили американские визы. Об этом стало известно за час до вылета российской делегации. Визу не получил сам сенатор, а также глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и сотрудники МИДа, в числе которых главный переводчик и руководитель аппарата министра Сергей Бутин.

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В связи с этим МИД России направил заместителю посла США ноту протеста. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию с невыдачей виз неприемлемой и тревожной.

Позже постпред России при ООН Василия Небензя сообщил, что США также не выдали визы российским делегатам на конференцию по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По его словам, конференции также должна пройти на этой неделе.

При этом в Госдепе США заявили, что серьезно относятся к своим международным обязательствам по вопросу выдачи виз иностранным делегациям. По словам представителя Госдепа, все заявки рассматриваются индивидуально.

Теги: Сергей Лавров, американские визы, Генассамблея ООН
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