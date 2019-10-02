ООН получила обращение от Москвы о невыдаче виз США российской делегации

Организация Объединенных Наций (ООН) получила официальное письмо Москвы о проблемах с визами США и примет меры. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на пресс-конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале организации.

«Мы получили официальное письмо от Российской Федерации относительно визовой ситуации. Мы изучим его и предпримем соответствующие меры», — сказал он.

Дюжаррик добавил, что пока не видел никаких официальных запросов о переносе заседания Первого комитета Генассамблеи ООН из Нью-Йорка в другие города.

В конце сентября стало известно, что десяти членам российской делегации, которые планировали участвовать в сессии Генассамблеи ООН, отказали в выдаче виз США. В их числе оказались сенатор Константин Косачев, депутат Леонид Слуцкий, а также сотрудники Министерства иностранных дел России.