США снова отказались выдать визы российским дипломатам

США все чаще затягивают сроки выдачи виз российским официальным лицам, заявила представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, в этот раз пострадали дипломаты, которые ехали на форум в Форт-Росс

Российские дипломаты, которые намеревались принять участие в двустороннем форуме «Диалог Форт-Росс» в США, не получили американские визы. Об этом сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге, трансляция которого размещена на странице ведомства в Facebook.

По ее словам, проблемы с затягиванием сроков выдачи виз для сотрудников МИД России и даже случаи прямого отказа выдачи разрешения на въезд стали регулярными. «На этой неделе в результате подобных же шагов с американской стороны сорвалась поездка представителей Министерства иностранных дел на российско-американский форум «Диалог Форт-Росс», — информировала она.

Захарова напомнила, что площадкой для этого форума служит бывшая российская крепость Форт-Росс в Калифорнии, и целями этого мероприятия является развитие двустороннего сотрудничества. «Видимо, кому-то в вашингтонских политических кругах такие цели не понравились, хотя ранее проблем с этим мы не видели», — сказала она.