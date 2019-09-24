Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 сентября
USD ЦБ: 63,71 (-0,24) Quote, 24 сен, 13:09
Курс евро на 25 сентября
EUR ЦБ: 70,02 (-0,26) Quote, 24 сен, 13:09
Конгресс объявил о начале процедуры импичмента Трампу Политика, 00:14 Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20% Финансы, 00:00 Политологи назвали попавших в «зону риска» губернаторов Политика, 00:00 Кадыров заявил о планах запретить продажу электронных сигарет в Чечне Общество, 24 сен, 23:59 Зеленский заявил об ожидании «очень крутых» отношений с США Политика, 24 сен, 23:41 Госдеп отреагировал на ситуацию с невыдачей виз российским дипломатам Политика, 24 сен, 23:26 Эрдоган предложил разрешить ядерное оружие для всех или запретить Политика, 24 сен, 23:24 Как прошел фестиваль «Круг света» в Москве. Фоторепортаж Общество, 24 сен, 23:21  Gremm Group ответила на сообщения о возможной продаже рынков Канокову Общество, 24 сен, 23:20 Минэнерго назвало возможный рост добычи нефти в России после атаки дронов Бизнес, 24 сен, 23:09 Макрон похвалил Зеленского и Путина за первый и ответный шаги Политика, 24 сен, 23:03 Россия решила не расширять список поставщиков газа на Украину Экономика, 24 сен, 22:42 Росавиация разъяснила правила постановки дронов и квадрокоптеров на учет Технологии и медиа, 24 сен, 22:35 «Росатом» сообщил о состоянии пострадавших от взрыва под Северодвинском Общество, 24 сен, 22:16
Политика ,  
0 
Госдеп отреагировал на ситуацию с невыдачей виз российским дипломатам
В ведомстве указали, что каждая заявка рассматривается индивидуально и американские власти действуют в этом вопросе в соответствии с законом и международными обязательствами
Константин Косачев (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Вашингтон серьезно относится к своим международным обязательствам по вопросу выдачи виз иностранным делегациям для участия в мероприятиях, организованных ООН. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на представителя Государственного департамента США.

«Мы серьезно относимся к нашим обязательствам в рамках соглашения со штаб-квартирой ООН», — заявил представитель ведомства.

Представитель Госдепа сказал, что американские власти в соответствии с законодательством и обязательствами оценивают каждую заявку на выдачу въездной визы на индивидуальной основе.

Политика
Москва заявила протест США после невыдачи виз российским дипломатам

Так называемая неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН стартовала в Нью-Йорке во вторник, 24 сентября. Российская делегация должна была в этот день отправиться в США из аэропорта «Внуково», однако за час до вылета из Москвы стало известно, что американские визы не получили десять российских дипломатов. Об этом РБК сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, который оказался среди тех, кто не получил визу.

Он сообщил, что кроме него визу не получил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а также ряд сотрудников МИДа, среди которых главный переводчик и руководитель аппарата министра Сергей Бутин. Все должны были сопровождать министра иностранных дел России Сергея Лаврова в поездке и работать в составе делегации.

Политика
Кремль назвал неприемлемым отказ США дать визы 10 россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, назвал ее тревожной и неприемлемой. «Вашингтон нарушает свои международные обязательства, ибо речь идет не о двустороннем визите, а о визите в ООН. Америка предоставляет свою территорию для штаб-квартиры ООН и может единственное что — это ограничить пребывание только городом Нью-Йорк», — сказал он.

Песков также добавил, что нарушение правил со стороны США требует «жесткой реакции со стороны Москвы и не менее жесткой реакции со стороны ООН».

Первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский считает, что США пренебрегают своими обязательствами в качестве страны, в которой находится штаб-квартира ООН. «Немудрый и недальновидный шаг, который ясно показывает, что Вашингтон преднамеренно пренебрегает своими обязательствами в качестве страны, в которой находится штаб-квартира ООН», — заявил дипломат.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Госдеп, визы
Материалы по теме
Сенатор прояснил детали отказа США в выдаче виз российским дипломатам
Политика
Генсека ООН проинформировали об отказе США дать визы дипломатам из России
Политика
МИД опроверг заявления США о не вовремя поданных документах на визы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter