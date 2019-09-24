Госдеп отреагировал на ситуацию с невыдачей виз российским дипломатам

В ведомстве указали, что каждая заявка рассматривается индивидуально и американские власти действуют в этом вопросе в соответствии с законом и международными обязательствами

Константин Косачев (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Вашингтон серьезно относится к своим международным обязательствам по вопросу выдачи виз иностранным делегациям для участия в мероприятиях, организованных ООН. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на представителя Государственного департамента США.

«Мы серьезно относимся к нашим обязательствам в рамках соглашения со штаб-квартирой ООН», — заявил представитель ведомства.

Представитель Госдепа сказал, что американские власти в соответствии с законодательством и обязательствами оценивают каждую заявку на выдачу въездной визы на индивидуальной основе.

Так называемая неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН стартовала в Нью-Йорке во вторник, 24 сентября. Российская делегация должна была в этот день отправиться в США из аэропорта «Внуково», однако за час до вылета из Москвы стало известно, что американские визы не получили десять российских дипломатов. Об этом РБК сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, который оказался среди тех, кто не получил визу.