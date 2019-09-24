Москва заявила протест США после невыдачи виз российским дипломатам

Заместителю американского посла передали ноту протеста и вызвали его в российский МИД после того, как десять российских делегатов не получили визы для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

«Сегодня в МИД был приглашен советник-посланник, заместитель главы дипломатической миссии в России, которому был выражен протест и передана соответствующая нота», — рассказал Рябков.

Он отметил, что Москва рассмотрит все варианты ответа на действия США, однако «по пути эскалации идти не хочет».

Ранее глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев заявил, что ему не выдали визу для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. По его словам, визы не получили десять членов российской делегации. В МИДе в свою очередь опровергли заявления американских дипломатов, которые утверждали, что российские посланники не подали вовремя документы.