США не пустили на Генассамблею ООН 10 членов российской делегации

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 63,95 (+0,1) Quote, 23 сен, 13:09
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 70,28 (-0,32) Quote, 23 сен, 13:09
В Росгвардии оценили законопроект об обязанности бойцов представляться Общество, 12:12 «Декатлон»: как вырасти в два раза без затрат на кадры РБК и SAP, 12:02 СКР возбудил дело из-за подрыва моста в Луганске перед конвоем МЧС Политика, 12:01 Лидер группы Space подал к Киркорову иск из-за обвинений в вымогательстве Общество, 11:55 «Аэроэкспресс» назвал самые необычные находки в поездах Общество, 11:55 СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 в Катаре Спорт, 11:54 Россиянка на мотоцикле пострадала в ДТП на Пхукете Общество, 11:41 В Красноярском крае во время прогулки в лесу пропала семья Общество, 11:39 Государственные аудиторы России и США договорились о сотрудничестве Экономика, 11:37 В магазине в Нижневартовске из-за пожара обрушилась кровля Общество, 11:35 МИД опроверг заявления США о не вовремя поданных документах на визы Политика, 11:34 Капитан сборной России объяснил вылет в четвертьфинале ЧЕ по волейболу Спорт, 11:32 Деловой кластер «САФМАР» в Сколково проведет саммит резидентов Партнерский материал, 11:30 С пультом по жизни: можно ли заработать на американском телевидении Quote, 11:28
Политика ,  
0 
США не пустили на Генассамблею ООН 10 членов российской делегации
Визы не получили главы международных комитетов Госдумы и Совфеда, а также восемь сотрудников МИДа. Этот дипломатический скандал будет главной темой предстоящего разговора Лаврова с Помпео, обещают в Москве

Американские визы для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке не получили десять российских делегатов. Об этом сообщил РБК глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев.

По его словам, американская сторона не оформила их в срок. Сложившуюся ситуацию он назвал «возмутительной акцией», не имеющей объяснений.

Среди тех, кто не получил визы, — он сам, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, а также сотрудники МИДа. В их числе главный переводчик и руководитель аппарата главы МИД Сергей Бутин, пояснил он «Коммерсанту». Все они должны были сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк и участии в Генассамблее.

Глава комитета Совфеда сообщил РБК, что документы на визу десяти россиянам до сих пор находятся на рассмотрении посольства США. Необходимые бумаги, по его словам, были поданы в максимально возможные сроки, неоднократно на всех уровнях посольству указывали, что документы не оформлены.

Если визы все же будут выданы в ближайшее время, Косачев не считает возможным совершение визита. «Почему мы должны подстраиваться под график работы посольства США, добираться на перекладных?» — заявил он. Ситуацию с визами он называет очередным антироссийским шагом.

Представитель пресс-службы посольства США не ответил на звонок. РБК направил запрос в посольство США в Москве.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее «возмутительным примером» неуважения и «невыполнения обязательств в качестве принимающей стороны» со стороны США, передает «РИА Новости». Ситуация будет главной темой беседы Лаврова с госсекретарем США Помпео, заявила она.

Политика
Еще один сенатор США заявил об отказе во въезде в Россию

Захарова также добавила, что российская сторона подавала документы на визы в сроки, которые указали американские дипломаты. «Документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета), были возвращены с формулировкой «рано сдали», — отметила представитель МИДа.

74-я сессия Генассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке 17 сентября. Согласно предварительной программе, Лавров должен выступить с трибуны ООН 27 сентября.

Авторы: Наталия Анисимова, Полина Химшиашвили
Теги: Генассамблея ООН, Констанин Косачев, визы
Материалы по теме
МИД опроверг заявления США о не вовремя поданных документах на визы
Политика
NYT узнала об отказе России дать визы учителям Англо-американской школы
Политика
МИД объяснил отказ в выдаче российской визы Нуланд
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter