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В ООН выразили обеспокоенность невыдачей виз США российским делегатам

В ООН обеспокоены ситуацией с отказом в выдаче американских виз членам российской делегации, сообщил во время брифинга официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Мы неоднократно поднимали этот вопрос с властями принимающей стороны на различных уровнях», — заявил он.

В конце сентября стало известно, что США отказали в визах части российской делегации, направлявшейся на 74-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Визы не получили глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, а также сотрудники МИДа. В Кремле ситуацию назвали «неприемлемой и тревожной».

В начале октября Россия предложила перенести принятие программы работы Первого комитета Генассамблеи из-за невыдачи виз членам российской делегации. По словам первого заместителя постпреда России Дмитрия Полянского, этот инцидент не позволит российской делегации полноценно участвовать в работе текущей сессии комитета.

Представитель США на конференции по разоружению Роберт Вудс заявил, что аналогичные вопросы с визами возникали и ранее, и выразил надежду, что работа комитета по разоружению будет возобновлена.

Позже работу также приостановил Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам. Делегация Ирана заявила, что не готова поддержать принятие программы работы из-за невыдачи виз и ограничения передвижения США. По словам представителя Тегерана, ни один из членов иранской делегации не получил американскую визу.

Теги: ООН, американские визы
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