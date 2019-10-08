В ООН выразили обеспокоенность невыдачей виз США российским делегатам

В ООН обеспокоены ситуацией с отказом в выдаче американских виз членам российской делегации, сообщил во время брифинга официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Мы неоднократно поднимали этот вопрос с властями принимающей стороны на различных уровнях», — заявил он.

В конце сентября стало известно, что США отказали в визах части российской делегации, направлявшейся на 74-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Визы не получили глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, а также сотрудники МИДа. В Кремле ситуацию назвали «неприемлемой и тревожной».

В начале октября Россия предложила перенести принятие программы работы Первого комитета Генассамблеи из-за невыдачи виз членам российской делегации. По словам первого заместителя постпреда России Дмитрия Полянского, этот инцидент не позволит российской делегации полноценно участвовать в работе текущей сессии комитета.

Представитель США на конференции по разоружению Роберт Вудс заявил, что аналогичные вопросы с визами возникали и ранее, и выразил надежду, что работа комитета по разоружению будет возобновлена.