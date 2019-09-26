МИД назвал вариант ответа на отказ США выдавать визы россиянам в ООН

Москва предложила перенести из США заседания первого комитета Генассамблеи ООН и ждет реакции международного сообщества. Среди тех, кому отказали в визе, были глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и главы комитетов Госдумы и Совфеда

Сергей Рябков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

МИД России «поставил вопрос» о переносе заседаний первого комитета Генассамблеи ООН и комиссии по разоружению ООН с территории США. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» заявил замглавы ведомства Сергей Рябков, отвечая на вопрос об ответных мерах на невыдачу американских виз членам российской делегации в ООН.

«Мы сейчас посмотрим, как отреагируют другие члены международного сообщества [на это предложение]. Не только Россия страдает от этого американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс», — заявил он.

По мнению Рябкова, США нарушили взятые на себя в 1947 году (после появления штаб-квартиры ООН на территории страны) обязательства.

В конце сентября Вашингтон не выдал визы десяти членам российской делегации, которые ехали на «высокую неделю» Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Среди них оказались глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и руководители комитетов по международным делам Госдумы и Совета Федерации Леонид Слуцкий и Константин Косачев.