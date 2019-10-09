Памела Андерсон поблагодарила Путина за спасение косаток

Актриса и член Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон поблагодарила президента России Владимира Путина за освобождение косаток и белух из бухты Средней в Приморье. Об этом сообщили РБК в общественной организации «Экологическая вахта Сахалина», письмо которой предоставила Памела Андерсон.

«Я хотела бы поблагодарить Вас за смелое решение освободить китов и косаток, которые содержались в неволе в заливе рядом с Находкой», — написала актриса.

«Спасибо за ваше обязательство отпустить оставшихся китов и не издавать новых указов, которые позволяли бы отлов любого вида китообразных в российских водах», — добавила она. По ее словам, если все дельфины и киты будут на воле в океане, «а не в заключении ради забавы», Россия сможет считать защиту китообразных своей заслугой.

О предназначенных на продажу в иностранные океанариумы косатках, содержащихся в бухте Средней, стало известно в ноябре 2018 года. Место содержания белух и косаток получило в СМИ название «китовая тюрьма».

Памела Андерсон попросила Путина спасти удерживаемых бухте косаток и белух в феврале. Вслед за Андерсон в их поддержку выступил голливудский актер Леонардо Ди Каприо. В марте актеры, режиссеры, музыканты и писатели из разных стран обратились с письмом к Путину с просьбой выпустить заключенных в неволе косаток. Текст послания подписали в том числе фронтмен группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко, модель Наталья Водянова, актеры Эдвард Нортон и Марк Руффало и океанолог Жан Мишель Кусто.